Nach der ersten Lektüre war mir klar: dieser Autor hat mit seinem neuen Buch

Otfried Preußler: „Die Abenteuer des starken Wanja“; Arena Verlag, Würzburg; 180 S., 9,80 DM

wahrscheinlich sein eigenstes, mit Sicherheit sein makellosestes Buch geschrieben. Die Sprache ist sinnlich, schön und schnörkellos; die Introduktionen der Figuren sind knapp und münden rasch in Handlung ein; die Schlüsse der kurzen Kapitel sind mit sicherer Hand hingesetzt.

Wenn mich nach der ersten Lektüre dennoch ein Unbehagen beschlich, so liegt’s am Thema: Ich hab’ was gegen Muskelmänner als Helden.

Referieren wir kurz, was in den drei Büchern der Erzählung geschieht: Wanja, ein liebenswürdiger Faulpelz, begegnet einem blinden Alten, der ihm aufträgt, sieben Jahre auf dem Backofen zu liegen, kein Wort zu sprechen und sich nur von Sonnenblumenkernen zu nähren. Das erste Buch beschreibt die sieben Jahre. Daß es auf keiner Seite langweilt, spricht für die außerordentliche Erzählkraft Preußlers. Das zweite Buch beschreibt den Weg zu den Weißen Bergen, hinter denen die Zarenkrone auf Wanja wartet. Es ist der farbigste Teil der Erzählung. Sie enthält Szenen von einer Bildkraft, wie sie uns im sogenannten Kinderbuch selten begegnet. Im dritten Buch überschreitet Wanja die Weißen Berge und gewinnt nach einem Intrigen- und Satirespiel die Zarenkrone und mutmaßlich auch die Zarentochter.

Die Erzählung ist fast zu gleichen Teilen aus Märchen, Sage und Mythe gesponnen. Wanja selbst und die Hexe Baba Jaga etwa kennen wir aus dem russischen Volksmärchen. Wunderroß, Wunderlanze und Wunderrüstung sind Sagenattribute, wie wir sie aus der Siegfriedsage kennen. Das Grundmodell aber ist die Herkulesmythe: Der Hirtenzeit des Herkules entsprechen die Backofenjahre, der Begegnung des Griechen mit Tugend und Lust entspricht Wanjas Begegnung mit dem Blinden. Der entsagungsvollen Wanderung zu den Weißen Bergen entsprechen die Arbeiten des Herkules im Auftrage des Eurystheus. Weit zahlreicher noch sind die Entsprechungen im Detail.

Wer im Herkulesmythos mehr sieht als die Geschichte eines Muskelprotzes, muß auch die Abenteuer des starken Wanja anders deuten, und ich muß gestehen, daß ich nach der zweiten Lektüre mein Urteil revidieren mußte: Wanja ist ein Dienender, zuweilen ein Helfer, nicht selten sogar demütig und lange mühselige Jahre ein Knecht, bevor er Herr wird. James Krüss