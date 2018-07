Auf dem Weg zum alten, efeuumrankten Bau, zur Pathologie: ein Gerichtsassessor, ein Kriminalbeamter, eine kleine alte Frau mit schwarzem Kopftuch. Sie treten ein, der Kriminalbeamte holt aus einem Büro einen Stuhl, stellt ihn in den Flur und bittet die Frau, darauf Platz zu nehmen und zu warten. Die beiden Männer verschwinden hinter einer weißen Tür. Die kleine alte Frau stellt ihre Tasche auf die Knie, hält sich an den Bügeln fest und starrt vor sich hin.

Am Ende des Flurs kehrt Maria, eine Griechin. Mit regelmäßigen Besenstrichen nähert sie sich der kleinen alten Frau mit dem schwarzen Kopftuch, kehrt um sie herum, an ihr vorbei bis zu einer der weißen Türen. Von der Treppe herunter ruft es mit italienischem Akzent: „Nicht weiter, Maria, weil Doktor noch nicht fertig. Komm helfen tragen mir!“ Maria stellt den Besen gegen die Wand und geht der italienischen Putzfrau vom ersten Stock entgegen. Gemeinsam schleppen sie einen großen Korb herunter, der bis zum Rande mit kleinen zugekorkten Glasflaschen gefüllt ist. Der Inhalt ist frisches Sektionsmaterial.

Sie tragen den Korb an der kleinen alten Frau vorüber und stellen ihn in einem der weiß gekachelten Räume auf den Tisch. Die Frau schaut ihnen nach, beobachtet, wie die beiden Flasche um Flasche auf den Tisch ordnen, kleine Stückchen von Menschen, in Formalin gelegt und mit Namen beschriftet. „Maier, Leber“, „Binswanger, Niere“. Sie füllen den Korb mit leeren Flaschen und tragen ihn hinauf. Der große Eisschrank im weißen Raum beginnt zu arbeiten, die Glasflaschen darin klappern mit im Vibrationsrhythmus des Motors. Es ist das einzige Geräusch für lange Zeit, dann ist wieder Stille. Die Frau im Flur starrt wieder auf ihre Tasche.

Im Sektionsraum liegt ihr Sohn, fünfundzwanzig Jahre alt, im Streit getötet.

Unter dem grellen Neonlicht öffnet der Gerichtsmediziner den Körper im T-Schnitt: von Schulterblatt zu Schulterblatt und dann vom Hals abwärts bis zum Schambein. Eine Zange durch trennt Rippen; Lunge, Herz, Magen, Darm werden herausgelöst und auf kleine Metallschalen verteilt.

Die Frau vor der Tür öffnet ihre Tasche und sucht etwas, findet es: eine Brieftasche aus Krokodilleder. Sie öffnet sie und zieht aus ihren Fächern kleine Zettel, liest sie, steckt sie wieder zurück, findet die Kennkarte, starrt auf das Photo. Ihre Hand zittert, die Tränen laufen jetzt, leise Schmerzenslaute erstickt sie mit dem Taschentuch.

Im Sektionsraum läuft die elektrische Säge an, die in die Gehirnschale schneidet. Ihr hoher fräsender Ton dringt durch die Wände. Es dauert ein paar Sekunden, bis die Frau da draußen zu begreifen anfängt. Sie hebt ungläubig ihren Kopf, starrt auf die weiße Tür, sie ahnt, dann weiß sie. Das Sägegeräusch dauert an. Die Frau bleibt, weil sie sich, einmal dazu entschlossen hat. Sie krampft ihre Hände um den Bügel ihrer Handtasche, als ob sie jemanden um etwas anflehen würde. Als das Geräusch aufhört, fällt sie in sich zusammen.