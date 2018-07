Neulich in meinem Oberseminar. Ich hatte das Sandersche Parallelogramm an die Tafel zeichnen lassen und gerade zur Erläuterung angesetzt: Es gibt heute drei große Ansätze zur Erklärung der optischen Täuschungen, den von Ipsen und Sander, den von Tausch und den von Rausch. Und da meldet sich ein Student: Herr Professor, mir sind alle schon in der Examensvorbereitung. Könnten mir uns nicht darauf beschränken, diejenige Theorie darzustellen, die im Examen verlangt wird?

Vorsicht, Attitüdenwitz (sag mir, worüber du lachst, und ich sage dir, wie du zur Universitätsreform stehst): Der Witz ist natürlich, daß der Professor meint, er habe einen Witz auf Kosten der Studenten erzählt.