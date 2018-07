Archibald McLeish, 1892 geboren, ist einer der bekanntesten amerikanischen Lyriker der Gegenwart; er war auch Direktor der Library of Congress und Professor für Rhetorik an der Harvard-Universität.

Daß die Amerikaner sich seit den Tagen Andrew Jacksons, Theodor Roosevelts oder auch Harry Trumans von Grund auf geändert haben, gilt heute als selbstverständlich – wenigstens unter Amerikanern. Kein europäischer Besucher von Crevecoeur bis Somerset Maugham hätte uns der Welt mit den Worten beschrieben, mit denen wir uns heute selber beschreiben, und auch Charles Dickens, der uns am wenigsten mochte und beinahe jeden anderen abschätzigen Ausdruck gebrauchte, um uns zu schildern, hätte jenes Wort nicht benutzt, das wir heute am häufigsten wiederholen. Arrogant – vielleicht. Selbstbewußt und aufgeblasen – gewiß. Aber frustriert? Wenn es ein Volk auf der Welt gab, das der Frustration unfähig war, war es das der Vereinigten Staaten – vor hundert Jahren.

Aber nicht jetzt. Nicht wir. Weder in den Zeitungen noch in den Fernsehprogrammen noch auf den Vortragsreisen oder sonst irgendwo erschöpft sich unsere nationale Manie, in unserer Nationalpsychose zu stöbern und zu stochern. Im letzten Winter konnte man dort das Wort Frustration zeitweilig beinahe ebensooft hören und lesen wie das Wort Amerika selbst, und als Robert Kennedy in Los Angeles erschossen wurde, war es, obwohl nur die Rede war von der „Krankheit der amerikanischen Gesellschaft“, dennoch das amerikanische Gefühl der Frustration und Hilflosigkeit, das sich äußerte. Wir haben unsere Frustration nicht nur akzeptiert, wir haben sie liebgewonnen. Den Jungen scheint sie irgendwie zu erklären, was ihnen sonst unerklärbar bliebe an dem dumpfen Unbehagen, mit dem sie ihrem Leben gegenüberstehen. Für die Älteren stellt sie eine Alternative zum mühseligen Ringen um das Verständnis einer zunehmend unverständlichen Zeit dar.

Aber was die große Frustration wirklich bedeutet, ist nicht so leicht auszumachen. Die meisten von uns würden, wenn man sie danach fragte, antworten: Vietnam – und dabei eines von zwei unterschiedlichen Dingen meinen, nämlich entweder, daß die Dummheit unserer Verwicklung in den Vietnam-Krieg unser Vertrauen in unsere Fähigkeit, mit unseren eigenen Angelegenheiten fertig zu werden, erschüttert habe; oder daß das erstaunliche Ausbleiben des Sieges in dem Krieg, auf den wir uns da eingelassen haben, unseren Glauben an unsere Größe als Weltmacht unterminiert habe.

Aber sind die beiden Antworten richtig? Würden wir heute an unsere Größe als Weltmacht glauben, wenn wir die unbestreitbare Überlegenheit unserer Waffen dazu benutzt hätten, das von der Erdoberfläche wegzufegen, was Gouverneur Reagan als „eine Wasserbüffel-Ökonomie“ bezeichnet? Oder würden wir unser politisches Selbstvertrauen wiedergewinnen, wenn wir den Präsidenten, welcher auch immer es war, der uns in den Vietnam-Krieg verwickelt hat, heute öffentlich verurteilten? Ich bezweifle es. Ich meine, daß alle solchen Entschuldigungsversuche dorthin führen würden, wohin sie tatsächlich geführt haben: zu der Einsicht, daß niemand, weder Eisenhower noch Kennedy noch Johnson, zu Recht für unsere Verwicklung in den Vietnam-Krieg verantwortlich gemacht werden kann, weil keiner von ihnen die Ereignisse, die dahin geführt haben, wirklich unter Kontrolle hatte. Und diese Einsicht, weit davon entfernt, unser Gefühl der Frustration zu beseitigen, würde es nur noch vertiefen.

Oder, genauer gesagt: sie würde uns zeigen, was diese Frustration, die wir so bereitwillig zugeben, in Wahrheit ist. Sie ist nicht, wie wir am liebsten meinen, Vietnam Nicht das Gefühl der Hilflosigkeit des einzelnen, das die Bürger eines großen Landes befällt, wenn sie die Blindheit und Unfähigkeit ihrer Führer bemerken, die Dummheit derer, die an der Macht sind. Nicht die ohnmächtige Wut, wenn die Ereignisse sich weigern, sich den Erwartungen zu fügen, wenn die Geschichte sich weigert, sich an den vorgezeichneten Plan zu halten – wenn die Wasserbüffel-Ökonomie vor der elektronischen Macht nicht zusammenbricht. Nicht der erste Fehler, uns in den asiatischen Krieg hineinzuziehen, noch der letzte Fehler, uns darin zu belassen, noch sonst irgend etwas, das allein mit Vietnam zu tun hat, das mit Vietnam begann und mit ihm enden wird. Sie ist nichts von alledem, sondern etwas Größeres, Beunruhigenderes: ein noch dumpfes, formloses, andauerndes Gefühl, gleich dem Druck eines Schmerzes, der noch nicht stark ist, es aber einmal sein wird, daß wir als Amerikaner, vielleicht wir als Glieder unserer Generation, die Kontrolle verloren haben über unsere Angelegenheiten, über die Gestaltung unseres Lebens, über das, was unsere Vorfahren unser Schicksal genannt hätten.

Es ist das ein Gefühl, das wir in dieser oder jener Form nun schon eine lange Zeit haben, als eine explizite, eine formulierte Furcht aber erst, seitdem wir uns tief im gegenwärtigen Jahrhundert mit seinen gesichtslosen Massakern, seiner sinnlosen Gewalt wiederfanden, seinen fabelhaften Siegen über Raum und Zeit und Materie, die in einem Schrecken endete, welchen Raum und Zeit und Materie nie besaßen. Vorher gab es nur Hinweise und Andeutungen, aber, sie wurden dort registriert, dort festgehalten, wo alle Hinweise und Andeutungen festgehaltene werden: in Gedichten, Romanen, Kunstwerken. Vom Anfang dessen, was wir üblicherweise Industrierevolution nennen (und was wir heute deutlicher als eine Art technologischen Staatsstreiches sehen), haben Männer und Frauen, besonders solche mit imaginativer Sensibilität, gesehen, daß die Rolle des Menschen bei der Gestaltung der Zivilisation eine andere wurde.