Von Christian Troebst

Christian Troebst – Industriepfarrer an der Evangelischen Akademie Bad Boll – ist unseren Lesern bereits durch einen viel diskutierten Beitrag bekannt, in dem er sich kritisch mit den menschlichen Problemen des Managements in den großen Unternehmen auseinandersetzte (ZEIT Nr. 37, „Koffer packen oder kuschen“). Diesesmal beschäftigt sich Troebst in nicht minder engagierter Form mit den Managern der „anderen Seite“, mit den Gewerkschaftsfunktionären.

Gewerkschaftsfunktionär zu sein, ist hierzulande keine Empfehlung. Hausbesitzer, Beamte und viele andere reputierliche Leute bekommen „Igittigittgefühle“, wenn sie nur den Namen hören, und manchem Unternehmer steigt der Blutdruck, wenn er nur daran denkt. Der Funktionär – zumal der kleine „Ortsbevollmächtigte“ – ist nicht gesellschaftsfähig. Dabei wäre er nichts lieber als das.

Seine Kollegen von einst nämlich, die Arbeitnehmer, deren Interessen er zu vertreten hat, sehen in ihm einen Arrivierten. Einen, der es geschafft hat und der deshalb abgeschrieben ist. Wer keine Stechuhr mehr passiert, wer keinen „blauen Anton“ mehr trägt, wer ein Büro mit Sekretärin hat und einen Dienstwagen, der kann reden, was er will – er steht jenseits des Tales, dort, wo die Sonne scheint.

Von den einen abgeschrieben, von den anderen nicht aufgenommen, lebt der Gewerkschaftsfunktionär im Niemandsland der Gesellschaft. Die Organisation selbst kann ihm am allerwenigsten zur Heimat werden; denn sie schurigelt ihre fulltimer genauso wie jede andere Leistungsgemeinschaft auch. Die Funktionäre, die sich gelegentlich als Faust im Nacken anderer fühlen, spüren diese Faust täglich im eigenen Genick. Denn wie jeder Leitende in unserer Gesellschaft müssen sie Leistung bringen, wenn sie sich halten oder weiterkommen wollen. Überdies sitzen sie – ähnlich wie ein Pfarrer – im Glashaus einer kritischen und mißtrauischen Öffentlichkeit. Keine Organisation maßregelt ihre Leute im Falle persönlichen Versagens so rigoros wie etwa die IG Metall. Der Nichtraucher und Teetrinker Otto Brenner hat da puritanische Maßstäbe gesetzt.

Der Vergleich mit dem Pfarrer (meine Amtsbrüder mögen es mir verzeihen) kann noch weiter ausgezogen werden. Wie jener, so muß auch der Gewerkschaftssekretär seine Schäflein suchen, sammeln und zusammenhalten. Und wie in der Kirche ist die Zahl der Beitragszahler viel größer als die Zahl der wirklichen Gläubigen. Wie jener muß auch er in unzähligen – meist kümmerlich besuchten – Abendveranstaltungen in tristen Gasthaussälen, auf Wochenendtagungen, in Jugendkreisen usw. immer etwas bieten. Und wie jener steht auch er immer wieder in Gefahr, zu verzweifeln an der trägen, störrischen Masse, die zu nichts zu bewegen ist. Der Job ist hart – Anerkennung selten. Und ähnlich wie bei vielen Unternehmern, die keine Zeit haben zu genießen, was sie erwirtschaften, so kommen auch Funktionäre, die von Berufs wegen für bessere Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitszeiten zu kämpfen haben, zuletzt in den Genuß dieser Dinge.

Warum wundert man sich eigentlich, daß Funktionäre häufig um sich schlagen, wenn sie bei Feiern zum 1. Mai bei Betriebsversammlungen und dergleichen vor dem Mikrophon stehen. Vieles, was sich da als herbe Unternehmerschelte gibt, ist bei genauerem Hinhören mehr ein Räsonieren über die eigene unbefriedigende Situation. Persönliche Frustration schlägt um in globale Sozialkritik.