Die politische Wiedergeburt des atlantischen Bündnisses ist auf der Brüsseler Ministerkonferenz am letzten Wochenende in einem Ausmaß gelungen, das nach den vielen Jahren des inneren Verfalls westlicher Solidarität vor dem Prager Coup am 21. August unvorstellbar gewesen wäre. In voller Übereinstimmung haben die Mitgliedstaaten der NATO die Sowjetunion eindringlich vor der Wiederholung einer Invasion nach tschechischem Modell gewarnt.

Zum erstenmal seit seinem Bestehen hat das Bündnis sein vitales Sicherheitsinteresse nun auf Gebiete ausgedehnt, deren Unverletzbarkeit durch den Allianzvertrag nicht garantiert wird. Die Erklärung der Bündnismitglieder hierzu lautet:

„... Entschlossen die Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Staaten zu wahren, können sie gegenüber jeglicher Entwicklung, die ihre Sicherheit gefährdet, nicht gleichgültig bleiben. Jede sowjetische Intervention, die die Situation in Europa oder im Mittelmeer mittelbar oder unmittelbar beeinflußt, würde zu einer internationalen Krise mit schwerwiegenden Folgen führen.“

Das Bündnis wird also nicht hinnehmen, daß die Sowjetunion in die paktfreien Staaten der „grauen Zone“ einrückt. Die angedrohten Gegenmaßnahmen sind in der Erklärung nicht präzisiert worden. Aber die Brüsseler Rede des amerikanischen Außenministers Rusk läßt nur die Auslegung zu, daß sich die Bündnismächte alle Maßnahmen vorbehalten, um den unmittelbaren Aufmarsch sowjetischer Truppen an den Grenzen von Mitgliedstaaten zu verhindern.

Während es bisher unvorstellbar war, daß westliche Streitkräfte in neutrale Staaten einrücken, die dem Territorium der Bündnismitglieder vorgelagert sind, ist ein militärisches Eingreifen jedenfalls nicht mehr ausdrücklich ausgeschlossen. Im Falle einer sowjetischen Intervention in Jugoslawien oder Österreich wäre es mit Gewißheit zu erwarten. Diese neue Sicherheitsdoktrin dehnt praktisch den Schutzbereich auf alle paktfreien Staaten Europas und einige Anrainerstaaten des Mittelmeeres aus.

Frankreich hat diese westliche Antwort auf Prag und auf die sowjetische Interventionsdoktrin unterstützt, wenn auch zaudernd – ebenso wie Kanada und Dänemark. Außenminister Debré hat zum Ertaunen seiner Kollegen in Brüssel erklärt, die NATO sei eine Stütze für den nationalen Willen Frankreichs, sich zu verteidigen und ein wesentliches Element des Gleichgewichts in Europa. Die Gefahr eines französischen Austritts aus der Allianz scheint nicht mehr zu bestehen.

Das politische Warnsignal an die Sowjetunion wird vorerst allerdings kaum von nennenswerten militärischen Maßnahmen begleitet. Alle Bündnispartner versicherten ihren guten Willen zu höheren Anstrengungen, aber bei näherer Betrachtung werden nur die Bundesrepublik, Holland und Belgien über ihre ursprüngliche Streitkräfteplanung hinausgehen. Um die neue Sicherheitsdoktrin auch mit militärischem Inhalt zu füllen, ohne den sie ihren Zweck als Friedenssicherung in Europa und im Mittelmeer nicht leisten kann, wird es dabei nicht bleiben können.

Kurt Becker