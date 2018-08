Inhalt Seite 1 — DIE NEUE SCHALLPLATTE Seite 2 Auf einer Seite lesen

The Beatles: "The Beatles"; Apple/EMI 2051/2052, 35,– DM.

Paul ist dicker geworden. Aber er ist immer noch scharf. Johns Haare sind länger, die von George kürzer als vor einem Jahr. Ringo hat noch immer keine Lust, aus England abzuhauen. Das neue Album ist außen weiß und enthält zwei Langspielplatten mit dreißig neuen Nummern; da ich inzwischen "I Want To Hold Your Hand" wieder genausogut finde wie "A Day In The Life" und das Besser-oder-schlechterals-Sergeant-Pepper-Gequatsche nicht mehr hören kann, will ich lediglich sagen, daß von den dreißig neuen Nummern eine so gut wie die andere ist.

Im übrigen ist der Disput darüber, was von den Beatles und ihrer Musik zu halten ist, bei der Frage angelangt, was mit den Beatles in bezug auf den lieben Gott los ist.

Aus einem Buch des Paters Georg Geppert, dem wir einige bis auf weiteres so unsterbliche Eindeutschungen wie Sergeant-Peppers-Einsame-Herzen-Club-Band verdanken:

Der Mensch dieser Lieder, der sich freut, singt und lacht, der mystische Einheit mit dem Göttlichen sucht, möchte dennoch bei sich bleiben. Er denkt nicht an einen Überstieg zur Transzendenz. Damit soll nur darauf hingewiesen werden, wie er selbst sein Tun versteht. Aber sind nicht Freude, Gesang, Musik, Clownerie bereits Zustimmung zum Sein? Und überschreiten sie nicht – ebenso wie die Liebe, die wirklich den anderen meint – bereits das eigene Selbst? So bieten sie einen Ansatzpunkt für unsere christliche Verkündigung von Gott, die dann auch eine Verkündigung von der Sinnhaftigkeit menschlichen Mühens, Leidens, Suchens, Freuens und Liebens ist.

Aus einem noch nicht veröffentlichten Buch des Schriftstellers Uwe Herms, der seit rund zwei Jahren den Beatles-Fan in sich niederhält, weil ihm die guten Jungs nicht mehr subkulturell genug sind:

Und wenn man überlegt, daß die Uniform der Sergeant-Pepper-Band eigentlich denen der Heilsarmee sehr ähnlich sieht und die Beatles – nach Lennons Aussage – schmerzlich darum wissen, daß sie "beliebter als Jesus" sind – so darf man sagen, daß die "fröhlichste Wissenschaft" zweifellos die Theologie ist. Wie der "tolle Mensch" in Nietzsches "Fröhlicher Wissenschaft" sucht sie Gott, sucht ihn – zeitgemäß – nun nicht mehr innen, jenseits oder mit der Laterne, sondern: bei den Beatles und versucht, ihn mit ihrer Hilfe zu lancieren, obwohl und weil er tot ist.