Mit einer Umgestaltung der Führungsspitze und mit der Verabschiedung eines Notprogramms hat das Zentralkomitee der KPČ seine Plenartagung am vorigen Wochenende abgeschlossen. Parteichef Dubček konnte seine Position noch einmal behaupten und eine offene Spaltung der Parteiführung abwenden. Freilich scheinen die Aussichten der Reformer düsterer denn je.

Dubček hatte das dreitägige Treffen mit einem Grundsatzreferat über „Die Hauptaufgaben der Partei zum gegenwärtigen Zeitpunkt“ eingeleitet. Als vordringliche Ziele nannte er die Sicherung der führenden Rolle der Partei, eine aktive Beteiligung der Bevölkerung an der Politik, eine „offene und aufrichtige Politik gegenüber Nichtkommunisten“, eine stärkere Beteiligung der Arbeiterschaft an der Regierung, eine beständige Garantie für die fundamentalen Rechte und Freiheiten der Bürger, eine Vertiefung der Wirtschaftsreform, die Gleichberechtigung der Nationalitäten, die Hebung des Lebensstandards und das Bündnis mit der Sowjetunion und den anderen Ländern des sozialistischen Lagers.

Welche Punkte angenommen, welche abgelehnt wurden, war Anfang der Woche noch unklar. Nur spärlich flossen die Informationen aus der Prager Burg. Soviel wurde bekannt: Von den 270 Mitgliedern beteiligten sich 124. an. den teils heftigen Debatten, die Abstimmung erfolgte nicht mehr geheim, sondern wie zu Novotnys Zeiten per Akklamation. Auf diese Weise wurde auch der 14. außerordentliche Parteitag auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nach dem Rücktritt des Reformers und ZK-Sekretärs Mlynař wählte das Zentralkomitee fünf neue Sekretäre – darunter drei Vertreter des orthodoxen Flügels: Bilak, Hetes und Strougal – und bildete ein Exekutivkomitee mit diktatorischen Vollmachten. Ihm gehören Staatspräsident Svoboda, Parlamentspräsident Smrkovsky, Ministerpräsident Cernik, Parteichef Dubček, der slowakische Parteichef Husak, der slowakische Parteisekretär Sadovsky, der Führer der Nationalen Front, Urban, und Strougal an. Dessen Stellung wurde noch weiter aufgewertet, indem ihn das Zentralkomitee mit der Leitung des ebenfalls neugebildeten „ZK-Büros für die Arbeit der Partei in den tschechischen Ländern“ betraute.

Während der dreitägigen Marathon-Sitzung verhielten sich die Studenten ruhig. Danach schlugen sie an verschiedenen Stellen in Prag ein Zehn-Punkte-Programm an, in dem sie Presse- und Versammlungsfreiheit forderten. An mehreren Universitäten des Landes traten die Studenten in den Streik.