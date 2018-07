Gerhard Schröder – der Unions-Kandidat für das Präsidentenamt

Von Kurt Becker

Die Unionsparteien haben Gerhard Schröder als ihren Präsidentenkandidaten aufgestellt – gegen den erklärten Willen des Kanzlers. Wählt ihn die Bundesversammlung zum Staatsoberhaupt, dann verlieren die Christlichen Demokraten ihren profiliertesten Politiker – den einzigen, der auf absehbare Zeit als Alternative zu Kiesinger hätte ins Feld geführt werden können.

Seit Jahr und Tag lag Schröder als fleet in being zum Kampf um die Kanzlerschaft bereit. Nichts hat ihn während seiner fünfzehn Ministerjahre stärker fasziniert als die Vision seines Einzugs ins Palais Schaumburg. Aber die schwere Krankheit vor einem Jahr, als ihn der Hauch des Todes streifte, warf ihn für einige Zeit zurück. Später stellte sich die nüchterne Einsicht ein: Kiesinger, dem mutmaßlichen Wahlsieger des Jahres 1969, die Kanzlerschaft streitig zu machen, erscheint wenig aussichtsreich.

Zudem ist Schröders ausgeprägter Sinn für den Besitz der Macht nur ein Grundzug im Wesen dieses Homo politicus, gewiß der hervorstechendste, aber natürlich nicht der einzige. Ein anderer ist sein Flair für die Verkörperung staatlicher Autorität. So reifte in diesem Jahr der Entschluß: Ist das wichtigste Amt nicht erreichtbar, dann soll es wenigstens das höchste sein.

Das Präsidentenamt verbürgt nicht Macht, doch gewährt es Einfluß – und Ansehen; Diese Bescheidung ist Schröder nicht auf den Leib geschrieben. Aber er hat immer versucht, nur das Mögliche zu wollen und in voller Harmonie zu bleiben mit dem Bild, das er selbst für sich entworfen hat. Auf diesem Bild nehmen Selbstdisziplin und Ordnungsdenken, ein ungebrochenes Verhältnis zum Staat und der Wunsch, diesem Staat an führender Stelle zu dienen und ihn mitzuprägen, einen besonderen Platz ein – so wie man es von einem konservativen Politiker erwartet. Der Sohn friesischer Eltern jedoch, der zwar in Trier geboren, aber in der herberen Gefühlswelt Norddeutschlands beheimatet ist, ruft bei gleichgesinnten Parteifreunden auch die Assoziation an edle preußische Tugenden wach.

Langlebige Klischees