Von erhabenen Gemälden alter und neuer Meister über Skulpturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphiken, Porzellane, Fayencen, Miniaturen, Silber, Möbel und Teppiche, Buchmalereien, Waffen und Keramik europäischer und außereuropäischer Provenienz bis hin zu chinesischen Steinschnitzereien und japanischem Schwertschmuck reicht das Angebot der 500. Lempertz-Auktion, die sich über eine ganze Woche – vom 29. November bis 6. Dezember – erstrecken wird.

Der für deutsche Verhältnisse ungewöhnliche Umfang dieser Auktion und das auffallend qualitätvolle Angebot macht diese Auktion des größten deutschen Kunst- und Auktionshauses zu einem stolzen Jubiläum. Die sorgfältig bearbeiteten vier Kataloge (Alte Kunst, Außereuropäische Kunst, Sammlung Dr. W. Fahrenhorst und Kunst des 20. Jahrhunderts), die insgesamt etwa 4200 Kunstgegenstände aus fast allen Epochen vom Mittelalter bis zur Gegenwart umfassen, machen eine Jubiläumsfestschrift überflüssig. Sie sind der beste und überzeugendste Beweis für die Leistungsfähigkeit dieses traditionsreichen Auktionshauses.

Addiert man die Schätzwerte, die kein Limit darstellen, sondern als Anhaltspunkte für Kaufinteressenten dienen, so kommt man auf eine Gesamtsumme von über 10,5 Millionen Mark. Von diesem Betrag, von dem abzuwarten bleibt, ob er tatsächlich realisiert werden kann, entfallen allein 7,5 Millionen auf Alte Kunst, genauer mittelalterliche Kunst, bei der traditionsgemäß das Schwergewicht der Aktivität des Kunsthauses Lempertz liegt.

In jedem Falle wird es die größte Kunstauktion sein, die seit dem Kriege in Westdeutschland veranstaltet wird. Sie stellt jedoch nicht nur in quantitativer sondern auch und gerade der Qualität nach einen Höhepunkt im deutschen Kunsthandel dar. Das trifft insbesondere auf das reichhaltige Angebet mittelalterlicher Kunst zu, aus dem eine Madonna mit Kind, die sogenannte „Ollesheimer Madonna“, eine Kölner Werkstattarbeit um 1300, herausragt. Es ist die einzige Katalognummer, die – entgegen der üblichen Praxis – nicht mit einem Schätzpreis versehen ist. Sie dürfte bei der großen Publizität, die sie seit ihrer Entdeckung im Jahre 1956 durch Ausstellungen und wissenschaftliche Publikationen bekommen hat, zwischen 200 000 und 300 000 Mark, erzielen.

In der Abteilung Alte Kunst sind es insgesamt 21 Katalognummern, deren Schätzpreise 50 000 Mark und mehr betragen. Für acht Objekte rechnet das Auktionshaus sogar mit Geboten zwischen 110 000 und 300 000 Mark. Für deutsche Verhältnisse sind das ungewöhnlich hohe Taxen. Man kann sich insgesamt des Eindrucks nicht erwehren, daß Lempertz mit dem Blick auf seine 500. Auktion alle Kräfte aufgeboten und einige der hervorragendsten Stücke möglicherweise für diesen Zeitpunkt „aufgespart“ hat. wb