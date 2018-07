Inhalt Seite 1 — Englands alter Zopf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Wocker

Im April dieses Jahres schrieb die Londoner Sunday Times in einem Leitartikel: „Das Hauptthema der politischen Debatte in diesem Sommer muß die Gewerkschaftsreform sein.“ Der Sommer kam und ging. Die Gewerkschaften feierten die 100jährige Wiederkehr jenes Tages, da sich im Institut für Mechanik in der David Street, Manchester, karge 34 Delegierte zum ersten Trade Union Congress trafen. Am Gründungsort wurde in einer Art Musical die Geschichte der Verwandlung des David in einen Riesen vorgeführt. Gleichzeitig beendete eine königliche Untersuchungskommission ihre dreijährige Arbeit und legte den langerwarteten Bericht zur Gewerkschaftsreform vor. Der Centenar-Kongreß in Blackpool brachte eine große Auseinandersetzung zwischen den beiden Teilen der Labourbewegung, Regierung und Gewerkschaften, über die staatliche Lohnpolitik. Ein Metallarbeiterstreik drohte. Überall war von der Trade Union die Rede. Aber Ende Oktober stellte die Financial Times mit ciceronischer Ungeduld die Frage, wie lange denn noch geredet und wann endlich gehandelt werde.

Die Frage hat sicher noch ein weiteres Jahrhundert vor sich, ehe sie beantwortet wird. Denn auch 1868 gab es Streiks, auch damals schon sollten die Gewerkschaften reformiert werden, und auch damals war gerade eine königliche Kommission zu eben diesem Zweck eingesetzt worden.

Liest man beide Berichte – und sie ersetzen ein Lehrbuch der Sozialgeschichte Englands im letzten Jahrhundert –, so frappiert die Ähnlichkeit der Probleme. Nur die Sprache hat sich verfeinert; heute redet eine königliche Kommission nicht mehr in der Terminologie des Kriminalrechts, wenn sie einen Streik behandelt. Dafür hat auch die Unehrlichkeit zugenommen. Preisabsprachen der Großkonzerne oder tatenloses Zusehen von Gewerkschaftszentralen bei wilden Streiks ihrer Mitglieder unter dem Gesichtspunkt einer „Beschleunigung des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts der Nation“ zu betrachten, kommt fast schon einer Parodie des königlichen Auftrags gleich.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres gab es keinen der gefürchteten Großstreiks. Weder die Hafenarbeiter noch die Seeleute noch die Eisenbahner legten eine lebenswichtige Branche brach. Es gab kleinere Ausstände hier und dort, die größeren wurden nur angekündigt oder kamen, wie im Fall des Ausstands der Bahnarbeiter, nicht zur vollen Entfaltung. Und dennoch gingen nach Regierungsunterlagen in denselben neun Monaten mehr als doppelt so viele Arbeitstage in Großbritannien verloren wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres und vergleichsweise weit mehr als in den beiden „schlimmen“ Streikjahren 1965/66.

Die Trade Unions mögen bei 23 Millionen Beschäftigten fünf Millionen Streiktage (das ist das zu erwartende Jahresresultat für 1968) mit dem Hinweis relativieren, in anderen Staaten gehe es schlimmer zu. Aber vielleicht können sich andere Staaten Exportverluste besser leisten. Der konservative Abgeordnete Nabarro behauptete jedenfalls im Unterhaus unwidersprochen, allein der britischen. Automobilindustrie, dem Liebling des exportsüchtigen Finanzministers, seien in den ersten neun Monaten Ausfuhren im Werte von rund 570 Millionen Mark durch Streiks entgangen. Für die Arbeits- und Produktionsministerin Barbara Castle antwortete ihr Parlamentarischer Staatssekretär Roy Hattersley: „Ich möchte die Zahlen, die der ehrenwerte Gentleman vorhin von mir erhalten hat, nicht abschwächen... dagegen bestreite ich die Folgerungen, die er daran knüpft. Das Anschwellen der Streiks (wenn es ein Anschwellen war), fand vielmehr in den Jahren 1959 und 1962 statt. Ich gebe das allerdings nur als statistische Korrektur und nicht, um die Bedeutung der Zahlen zu verringern, die ich eben genannt habe.“

Damit war der Ball ins Feld der Konservativen zurückgespielt worden, denn 1959 wie 1962 regierte das Kabinett Macmillan, in ihm war der heutige Tory-Führer Edward Heath eine Zeitlang Arbeitsminister. Und wenn der Hinweis auf die viel schlechteren Statistiken unter der Herrschaft der anderen Partei nicht hilft, bietet sich auch für die Politiker immer noch ein Vergleich mit den USA, Australien, Kanada oder Italien an. Ihn hat auch die jüngste königliche Kommission unter Lord Donovan nicht zu wiederholen versäumt.