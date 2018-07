Inhalt Seite 1 — Entdeckung einer Kunstprovinz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unter Photobuchverlegern und Bildredakteuren gilt der Satz, daß das, was bis dahin photographisch nicht behandelt wurde, nicht wert sei, photographiert und publiziert zu werden. Man begegnet „Entdeckungen“ darum mit Skepsis, und der Trend geht dahin, das anerkannt Gute in immer besseren oder doch effektvolleren Aufnahmen vor Augen zu führen.

Diese Auffassung wird Lügen gestraft durch den monumentalen Bild- und Textband von

Georg Gerster: „Kirchen im Fels“ – Entdeckungen in Äthiopien; Kohlhammer Verlag, Stuttgart; 160 S. Text, Tafeln, 85,– DM.

Gersters Thema ist von bestürzender Neuheit und gleichzeitig kunst- und kulturgeschichtlich bedeutend. Auch wurde es mit diesem Werk sowohl photographisch als auch archäologisch überzeugend dargestellt.

Solches Lob ist leichtgesagt. Eine andere Sache ist es, jemandem, der die Aufnahmen Gersters nicht gesehen hat, auch, nur einen entfernten Begriff der „Kirchen im Fels“ zu geben.

Denn wenn die malerischen Ausschmückungen dieser Gotteshäuser ihre Herkunft von der byzantinischen Kunst deutlich verraten, so weist ihre Architektur keinerlei Ähnlichkeit oder Vergleichsmöglichkeit mit Bekanntem auf. Schon allein die Tatsache; daß die meisten der hier gezeigten und beschriebenen Denkmäler in gewaltigen Höhlen verborgen oder solchermaßen aus dem Fels gehauen wurden, daß ihr Dach mit der Umgebung plan ist und sich nur durch einen tiefen Graben von ihr abhebt, widerspricht unserer Auffassung von Architektur. Wir sind gewohnt, den Begriff „Bauwerk“ mit etwas Ragendem, den Blick schon von ferne auf sich Ziehendem zu verbinden – und hier werden wir mit Heiligtümern konfrontiert, die sich in Grotten verkriechen oder in den lebendigen Felsgrund eingraben. Wenn darum doch eine Parallele gezogen werden soll, so am ehesten mit den wunderlichen Architektur-Utopien, die zur Zeit der Großen Revolution entworfen und von den Surrealisten wiederentdeckt wurden.

Was sich dem beschreibenden Wort verweigert, gelingt Gersters Kamera, Seine Aufnahmen übertreffen an Faszinationskraft die Bilder von indischen oder aztekischen Baudenkmälern; und das, obgleich die „Kirchen im Fels“ weder mit ihrem bauplastischen Zierat noch mit ihren Dimensionen an jene Tempel und Pyramiden im entferntesten heranreichen. Sie verdanken ihre ungemeine Wirkung ausschließlich einer stupenden Kühnheit des Baugedankens und einem bautechnischen Können, das so unerhört wie bewunderungswürdig ist. (Wobei von Bauen ja nicht die Rede sein kann, man viel eher von gigantischen Skulpturen oder Aushöhlungen sprechen müßte.)