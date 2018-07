Von François Bondy

François René de Chateaubriand ist am 4. September 1768 in der bretonischen Hafenstadt Saint Malo zur Welt gekommen, und der zweihundertste Geburtstag wird in Frankreich mit Zeremonien, Kolloquien und Fernseh- und Funkporträts und Diskussionen aufs ausgiebigste gefeiert. Romancier, Weltreisender, Emigrant, Soldat, Diplomat, Außenminister, Apologet des Christentums und Schöpfer der französischen Romantik, Liebhaber und Freund der schönsten und edelsten Frauen seiner Zeit – vor allem Madame de Récamiers –, stand Chateaubriand ganz im Bann der Bewunderung, der Haßliebe, des Neides gegenüber Napoleon; in ihm erkannte er den größten Mann des Saeculums. Erst nach dem Tod des Adlers wagte er, sich selber in dieser Rolle zu sehen.

Nach „Werther“ ist sein „René“ der Roman gewesen, der die Stimmung einer Zeit am stärksten ausgedrückt und mitgeformt hat; sein „Genie des Christentums“ hat nicht nur den Katholizismus nach Voltaire wieder literaturfähig gemacht, sondern die Wendung der romantischen Sensibilität gegen die Aufklärung mitbestimmt. Seine Entdeckung Nordamerikas steht am Beginn der französisch-amerikanischen Konfrontation, die in Tocquevilles politischem Werk und in Baudelaires Poe-Übersetzung ihre Höhepunkte erreichen sollte. Michel Butor hat vor einigen Jahren Chateaubriands Amerika eine vorzügliche Studie gewidmet, und er hat sich von den Reiseberichten sogar zu einem Stück über den Niagarafall anregen lassen. Chateaubriands Wirkung auf spätere Dichter ist noch wesentlicher als sein Werk. Ohne ihn kein Victor Hugo – das meinte schon Goethe, wie die Herausgeberin im aufschlußreichen Nachwort der neuen Übersetzung

François René de Chateaubriand: „Erinnerungen – Memoires d’Outretombe“, herausgegeben, aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort von Sigrid v. Massenbach; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 860 S., Ln. 39,–, Ld. 78,– DM

anführt. Auch erfaßte Goethe zwei der wichtigsten Aspekte Chateaubriands, wenn er ihn ein „sehr bedeutendes rhetorisches Talent“ nannte, dessen Kunstwerk sein Leben war. Über Balzac, Lamartine, Flaubert, Baudelaire, Barrès zu Malraux ist Chateaubriand stilbildend gewesen. Chateaubriand selber hat übrigens Goethe, dem er so viel dankte, immer weniger geschätzt – auch darin steht er am Beginn einer französischen Tradition. Als er 1821 durch Weimar reiste, machte er Goethe keine Aufwartung. „Ich hätte ihn besuchen können, aber ich habe ihn nicht gesehen, er läßt eine leere Stelle in der Prozession der berühmten Personen, die an meinen Augen vorübergezogen sind.“ Klingt das nicht, als hätte Goethe dergestalt die Chance versäumt, auf die Nachwelt zu kommen? Für alles, was an den Memoiren des Vicomte teils unerträglich, teils von unfreiwilliger Komik ist, bietet dieses Zitat eine gute Illustration.

Den tiefsten Einfluß auf Chateaubriand hat Jean Jacques Rousseau ausgeübt. Er haßte Rousseau und zitierte ihn dennoch unablässig. Sein literarischer Umgang war besser als seine Doktrin. Er versprach, er werde keine peinlichen Bekenntnisse niederschreiben. „Ich werde die Nachwelt nicht mit der Aufzählung meiner Schwächen unterhalten, ich werde von mir aus nur das erzählen, was mit meiner Menschenwürde und, wenn ich so sagen darf, mit der Erhabenheit meiner Gesinnung (des Herzens, heißt es im Französischen) vereinbar ist. Man soll der Welt nur das Schöne darstellen, man belügt Gott nicht, wenn man von seinem Leben nur das offenbart, was unseren Nächsten edle und hochherzige Gefühle zu vermitteln mag. Nicht, daß ich etwas zu verbergen hätte; ich habe weder eine Magd wegen eines gestohlenen Bandes fortgejagt, noch meinen sterbenden Freund auf der Straße alleingelassen, noch die Frau, die mich bei sich aufgenommen, entehrt, und auch nicht meine Bastarde ins Findelhaus gesteckt.“ Das alles bezieht sich auf Rousseau. Also: „Anti-Bekenntnisse“, so wie später der Kämpfer-Schriftsteller Malraux im Gedanken an Chateaubriand „Anti-Memoiren“ schreiben sollte.

Chateaubriand, der so tief unter Rousseau steht, wie er sich über ihn zu erheben vermeinte, hat aber eine neue Sprache geschaffen, in der sich Größe und Intimität mischen, Natur- und Seelenstimmung und knappe Aphoristik. Er hat einer durch zwei Jahrhunderte Konversationsstil abgemagerten Sprache eine neue Fülle gegeben – bis zu Barrès, Aragon, Julien Gracq ist das zu spüren.