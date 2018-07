Inhalt Seite 1 — Es geht nicht mit rechten Dingen zu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Stefan Lazar

Äußerte sich Genosse Leonid Breschnjew wegen des mäßigen Abschneidens der sowjetrussischen Delegation bei den 19. Olympischen Spielen nur tadelnd, so hat der sportlich ambitionierte Parteichef jetzt allen Grund zu Wutausbrüchen. Diesmal werden nämlich russische Sportler nicht nur gerügt, sondern „betrügerischer Manipulationen“ bezichtigt. Der Stein kam ins Rollen, als der Journalist Arkadjil Galinskij in der Zeitschrift „Sowjetskaja Kultura“ (offizielles Organ des Volksbildungsministeriums) einen Artikel veröffentlichte, in dem er schwere Unsportlichkeiten im russischen Fußballsport entlarvte.

Galinskij berichtet über Meisterschaftsspiele, bei denen Mannschaften, die die zwei Punkte unbedingt benötigten, sie auch leicht erreichten. So avancierte unter anderem Dynamo Moskau zum großzügigen Punktlieferanten, als die Mannschaft auf den Meistertitel keine Chance mehr hatte. Ein weiteres konkretes Beispiel, nach den Worten Galinskijs: „Torwart Grubich aus Kiew erhielt 600 Rubel von dem Verein Sahtjor Karaganda, um die Tore zu garantieren, die diese Mannschaft unbedingt erzielen mußte.“

Neben den unmißverständlichen Tatsachen stellt der Moskauer Journalist enttäuscht fest, daß die Ereignisse hinter den Kulissen, die verschiedenen Abmachungen und deren Folgen, von den zuständigen Stellen nur mit einem gleichgültigen Achselzucken behandelt und erledigt werden. Gegen diese Gleichgültigkeit wettert Galinskij, wenn er schreibt: „Die Einstellung ist falsch, daß jeder „Verein mit seinen Meisterschaftspunkten tun und lassen kann, was er will. Das ist keine Privatangelegenheit. Das Publikum hat ein Recht auf faire Spiele und darf nicht absichtlich irregeführt werden.“

Galinskij erwägt auch die Einschaltung der Justizbehörden, doch dazu sollten neue Gesetze geschaffen werden. Denn trotz offizieller Anklagen und stichfester Beweise lehnen die Gerichte einen Prozeß ab, nur weil das russische Strafgesetzbuch für solche Fälle einfach keine Paragraphen kennt. „So wandern die Akten wieder an die zuständigen Sportbehörden zurück, wo sie dann endgültig ‚ad acta‘ gelegt werden“, beendet der erbitterte russische Chronist seinen Bericht, der in der Sportöffentlichkeit der UdSSR großes Aufsehen erregte.

Doch die Russen sind mit ihren Problemen nicht allein. Immer mehr verdichten sich die Beweise dafür, daß es in der ungarischen Meisterschaft oft auch nicht mit rechten Dingen zugeht. Als die Olympiamannschaft der Magyaren, die in Mexico City die Goldmedaille gewann, vor der Olympiade zu einem ihrer Trainingsspiele in Holland antrat, unterhielten sich die Spieler, hauptsächlich Mitglieder renommierter Budapester Vereine, über die Begegnungen der nächsten Meisterschaftsrunde, die zwei Schlagerspiele im Programm hatte. Die vier an der Spitze der Tabelle stehenden Klubs trafen aufeinander. Dozsa Ujpest empfing Ferencvaros, und Honvéd Budapest war zu Gast bei Vasas. Sieg oder Niederlage hätten für eine Sprengung der bisher eng beieinanderliegenden Spitzengruppe geführt. Zoltan Varga, ehemaliger Nationalstürmer der Franzstädter, der sich in Mexiko von der ungarischen Delegation absetzte, gab seinen Tip lässig ab: „Beide Begegnungen enden unentschieden.“ Die anwesenden Mitglieder der ebenfalls beteiligten Vereine erklärten sich mit dieser Prognose einverstanden und nickten nur zustimmend. Drei Tage später kamen die Ergebnisse: Ujpest Dozsa – Ferencvaros 1:1, Vasas – Honved 2:2.

Reiner Zufall? Man könnte es sagen, wenn das offizielle Organ des ungarischen Sportbundes „Népsport“ jetzt nicht diese Tatsache zweifelnd aufgegriffen hätte. Seit 1945 wurde eine ähnliche Anschuldigung innerhalb des Ostblocks gegen Spitzenmannschaften, die schon öfters in Europapokalwettbewerben ihr Land vertraten, nicht ausgesprochen.