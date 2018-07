Die Kreditinstitute und ihre Kunden haben die Aufwertungsdiskussionen gründlich satt In Furcht vor einer Wechselkursveränderung haben sie eine gewisse Liquiditätsvorsorge getroffen. Kommt es am „Tage danach“ zu einem Kursrutsch, sollen die billigen Kurse zum Kauf genutzt werden. Denn im Gegensatz zur Aufwertung des Jahres 1961 ist man der Meinung, daß ihr diesmal keine lange Baisse folgen wird, „wenn maßvoll aufgewertet werden wird“.

Alle Bemühungen des Börsenberufshandels, wieder Schwung in das Aktiengeschäft zu bringen, sind in den letzten Monaten gescheitert. Erblieb allein auf weiter Flur, ohne allerdings bei seinen Versuchen allzuviel Geld einzubüßen. Das war nur in einzelnen Fällen möglich.

Zur Zeit suchen die am Tageshandel verdienenden Börsianer ihr Auskommen in den Randwerten des Aktienmarktes, also dort, wo die Kurse ohne viel Mühe in jede gewünschte Richtung gebracht werden können. Doch ist längst nicht alles, was sich dort bewegt, Ausfluß gewagter Spekulationen. Oftmals liegen den in den Nebenwerten zu beobachtenden Käufen durchaus einleuchtende Motive zugrunde. Während der allgemeinen Hausse, die sich zunächst fast ausschließlich in den international bekannten Standardpapieren des deutschen Marktes abspielte, ist – wie sich jetzt zeigt – manche Aktie mit überwiegend regionaler Bedeutung einfach „übersehen“ worden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Publizität kleinerer Unternehmen vielfach noch zu wünschen übrig läßt.

Vielfach wird verkannt, daß kleinere Gesellschaften nicht nur deshalb „interessant“ zu sein brauchen, weil sie eines Tages von einem Größeren geschluckt werden könnten. Oftmals verdienen sie ausgezeichnet und ihre Aktien stellen deshalb eine gute langfristige Anlage dar. Ihr Nachteil liegt in dem engen Markt, der den Aktionär praktisch zur Untätigkeit verdammt. Denn der Verkauf eines noch so kleinen Postens pflegt die Kurse dieser Nebenwerte überproportional unter Druck zu setzen. Das ist auch der Grund, warum sich die Investmentfonds neuerdings scheuen, sich auf den Nebenmärkten zu bewegen. Sie lernten aus den Erfahrungen der schwachen Börsenjahre, in denen sie sich von den Spezialitäten meist nur unter beträchtlichen Einbußen trennen konnten.

Ein ständiges Rätsel gibt die Kursentwicklung von Conti-Gummi auf, die in der abgelaufenen Woche mit 234 Prozent einen neuen Jahrestiefstand erreichten. Um die Abwärtsbewegung zu bremsen, ließ der Vorstand bekanntgeben, daß für 1968 mit einer Dividendenerhöhung auf 12 (11) Prozent zu rechnen ist. K. W.