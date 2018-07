Inhalt Seite 1 — Glück mit Tschechen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

ERSCHWERTE MÖGLICHKEIT DER KONZENTRATION

Von Václav Havel

Werkstatt des Schiller-Theaters, Berlin

Eine tschechische Welle überrollt zur Zeit unsere Bühnen: aber nicht immer haben die verständlichen Sympathiekundgebungen auch überzeugende Resultate. In Frankfurt zum Beispiel sah ich als deutsche Erstaufführung „Das Susannchenspiel“ von Milos Macourek. Als Bühnenautor erreichte Macourek jedoch weder die Originalität seines 1966 mit dem Hauptpreis von Oberhausen ausgezeichneten Puppentrickfilms „Wie bekommt man ein braves Kind“ noch die Poesie jener Fabeln, die beim Deutschlandgastspiel des Schwarzen Theaters verlesen wurden.

Viel mehr Glück hat hingegen Boleslaw Barlog in Berlin. Als 1964 „Das Gartenfest“ von Václav Havel und 1965 „Die Benachrichtigung“ in der Schiller-Theater-Werkstatt ihre deutschen Premieren hatten, wurde man nicht nur auf ein Bühnentalent aufmerksam; deutlich wurde auch der kritische Mut, mit dem Havel – Dramaturg des Prager Theaters am Geländer – die Auslaugung der Sprache durch die Phrase zeigte und die allmächtige Bürokratie in einem sozialistischen Staat ad absurdum führte. Beide Stücke wurden von zahlreichen Bühnen nachgespielt, erlebten insgesamt außerhalb der ČSSR fünfzig Inszenierungen.

Als Havels drittes Stück – „Erschwerte Möglichkeit der Konzentration“ – im April in Prag uraufgeführt wurde, blühte dort der tschechische Frühling. Jetzt, nach dem politisch-militärischen Rauhreif und dem Eis, die im Herbst und Winter das Land überzogen, dürfte dieses Stück seinen Weg vor allem über westliche Bühnen gehen: Noch weniger als die ersten beiden ist es an tschechische Verhältnisse gebunden.