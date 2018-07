Inhalt Seite 1 — Göttingen contra Karlsruhe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

Der Gastdozent am Massachusetts Institute of Technology bekommt eine Broschüre in die Hand gedrückt, bevor er seine Vorlesungen beginnt: „How to become Ignorant again“ – eine praktische Anleitung zum Lehren, die Auskunft gibt: Wie man dumme Fragen zweckmäßig behandelt; wie eine Wandtafel zu benutzen ist; wie lange man reden soll; und vor allem: wie man es fertigbringt, sich vorzustellen, daß die Studenten von dem, was man ihnen beibringen möchte, ja wirklich noch nichts wissen.

Für den deutschen Dozenten gibt es so etwas nicht. Auf alle Aufgaben, die nicht zu seinem Spezialgebiet gehören, ist er nicht vorbereitet. Deutsche Professoren sind in der Lehre bestenfalls Autodidakten und in der Verwaltung meistens Dilettanten.

Ein gewichtiger Teil der Krise in den Lehrveranstaltungen und der unfruchtbaren Zustände in vielen Instituten ist auf das Konto zu verbuchen: die Leute, die verantwortlich sind, haben so gut wie keine Ahnung.

Jedem Unternehmer sträuben sich die Haare, wenn er besieht, wie ein Institut mit – sagen wir – 200 Angestellten geleitet wird; und auch wer nicht Rentabilität und efficiency als oberstes Prinzip der Wissenschaft anerkennen möchte, sieht doch: viel von der mit Recht beklagten Unfreiheit an deutschen Universitäten kommt von der zeitraubenden Beschäftigung mit Dingen, die rationeller zu bewältigen wären, wären die Wissenschaftler nur besser auf das Bewältigen eingerichtet.

Niemand wird so tollkühn sein zu glauben, man könne dem abhelfen, indem man die jetzigen Ordinarien noch einmal auf die Schulbank setzt und ihnen Unternehmensführung und Vorlesungskritik beibringt. Aber denkbar wäre immerhin, daß man den alten Fehler nicht immer wieder macht; daß man den Nachwuchs davor bewahrt nachzuahmen, was seine Väter ihm vormachen.

Deshalb kam vor einiger Zeit aus Karlsruhe der Vorschlag, eine „Akademie für den wissenschaftlichen Nachwuchs“ zu gründen, an der „von ausgesuchten Lehrkräften aus Hochschule, Praxis und Politik Kurse abgehalten werden, welche den wissenschaftlichen Nachwuchs während der ersten zwei Jahre seiner Assistententätigkeit systematisch auf all die nicht-fachwissenschaftlichen Aufgaben vorbereiten, denen er als zukünftiger Hochschullehrer gegenübergestellt wird“.