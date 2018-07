Die Prognosen über die Zukunft der deutschen Aktienkurse weichen immer stärker voneinander ab, im Gegensatz zum November des Vorjahres, als die Experten einhellig optimistisch waren. Warum ist es diesmal anders? Weil die Fachleute keine einheitlichen Antworten auf folgende Fragen finden konnten:

1. Kommt es zu einer Aufwertung der Deutschen Mark, und wenn ja, wann?

2. Sind die Folgen einer eventuellen Aufwertung in den heutigen Aktienkursen bereits berücksichtigt?

3. Gibt es auf den ausländischen Aktienmärkten Papiere, bei denen sich mit weniger Risiko mehr verdienen läßt als mit deutschen Aktien?

Mit der Frage, meine verehrten Leser, ob eine eventuelle Aufwertung nützlich, notwendig oder schädlich ist, können wir uns hier nicht beschäftigen. Wichtiger ist für uns das Problem, ob sie kommt oder nicht. Wenn zum Beispiel das Bankhaus J. D. Herstatt in Köln schreibt, daß nach seiner Auffassung es 1969 recht schwierig sein wird, das außenwirtschaftliche Gleichgewicht zu wahren und daß deshalb eine Aufwertung – wenn auch nur um wenige Prozentpunkte – demnach nicht auszuschließen ist, so ist diese Aussage keineswegs ein Plädoyer für die Aufwertung, sondern lediglich die Schlußfolgerung aus einer nüchternen Untersuchung.

Wenn man so will, ist Herstatt auch in einem anderen wichtigen Punkt pessimistisch. Die Bank bezieht sich in ihren Gewinnvorausschätzungen (die wichtigste Größe bei künftigen Tendenzbeurteilungen) auf das Gutachten, das die sechs führenden deutschen Konjunkturforschungsinstitute Ende Oktober abgegeben haben, und weist darauf hin, daß die Unternehmergewinne – bereinigt von allen Sondereinflüssen – 1969 nur noch um 5 Prozent zunehmen werden. Das bedeutet gegenüber 1968 eine beträchtliche Verlangsamung. Nach Herstatts Meinung sind die Gewinnsteigerungen des laufenden Jahres in den Aktienkursen bereits eskomptiert und bei den Gewinnen des neuen Jahres sei zu berücksichtigen, daß die entnommenen Gewinne mit etwa 8 Prozent schneller als die gesamten Gewinne wachsen werden, „die unverteilten, intensiv wirkenden Gewinne also erheblich abnehmen werden“.

Um Kunden und Öffentlichkeit nicht allzusehr zu erschrecken, folgt dann schnell der Satz: „Damit soll aber keineswegs einer Baisse das Wort geredet werden. Es ist jedoch anzunehmen, daß sich der steile Aufwärtstrend nicht fortsetzen wird.“