Die Spekulanten geben nicht auf. Jedes Wochenende aufs neue setzen sie Millionen, sogar Milliarden auf eine Aufwertung der Mark – ungeachtet aller Dementis von Strauß, Schiller und Direktoren der Bundesbank. Allein zwischen dem 7. und 17. November sind weit über zwei Milliarden Mark „heißes Geld“ in die Bundesrepublik geflossen. Die Eigentümer hoffen auf einen mühelosen Aufwertungsgewinn von mindestens fünf Prozent. Selbst die Überlegung, daß eine Änderung des Wechselkurses der Mark noch in diesem Jahr – mitten in den Vorbereitungen der Banken für den Jahresultimo – äußerst unwahrscheinlich geworden ist, vermag die internationale Spekulation nicht zu entmutigen.

Dementis zählen eben nicht, wenn es um Währungspolitik geht – nur Fakten werden anerkannt. Und Tatsache ist, daß der Druck auf eine Aufwertung der Mark um so stärker werden muß, je schwächer die anderen Währungen sind. Diese anderen Währungen aber – Franc und Pfund vor allem – werden natürlich durch Kapitalflucht geschwächt. Wenn Millionen und aber Millionen Franc in Mark getauscht werden, kann niemand sich wundern, daß die Banken kaum noch französische Währung kaufen wollen. Und so rechnen viele, daß am Ende die Bundesregierung zu einer „Aufwertung wider Willen“ gezwungen sein könnte. Die Spekulation ist übermütig geworden: im Kampf gegen den Dollar hat sie die Freigabe des Goldpreises, vorher schon die Abwertung des Pfundes erzwungen – warum sollte diesmal die Rechnung nicht aufgehen?

Doch Übermut ist ein schlechter Ratgeber. Die Abwertung einer Währung kann erzwungen werden: Wenn zuviel Geld außer Landes gebracht wird und alle Gläubiger ihre Guthaben abziehen, werden die Währungsreserven eines „abwertungsverdächtigen“ Landes rasch erschöpft werden. Wie aber eine Aufwertung erzwingen? Wenn Karl Blessing und seine Mitarbeiter die Nerven behalten, können sie Milliarden nach Milliarden schlucken – oder auch wieder ins Ausland abschieben. Und wenn es ganz schlimm werden sollte, könnten deutsche Banken dazu übergehen, „Strafzinsen“ zu verlangen – also Einlagen von Devisenausländern besteuern.

Und doch könnte es zu einer unfreiwilligen Aufwertung kommen. Was eine noch so heiße Spekulation Strauß und Schiller nicht abzupressen vermag, könnte politischer Druck erreichen. Frankreich steckt mitten in einer bedrohlichen Währungskrise (siehe Seite 33 „Keinem hat der Aufruhr genützt“), England hat im Oktober – ein Jahr nach der Pfundabwertung – ein alarmierendes Defizit im Außenhandel gemeldet, und Nixon möchte so schnell wie möglich den Dollar stärken. Diether Stolze