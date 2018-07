Inhalt Seite 1 — Im Ultrarot entlarvt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem berufsmäßigen Schmuggler wird es immer schwerer gemacht, sein Brot zu verdienen. Nicht mal mehr in den Tanks von Flüssigkeitstransportern kann er seine Behälter verbergen.

Bisher ging das ganz gut: kein Zollbeamter würde die Tankwagen leeren lassen oder gar ein Röntgengerät einsetzen. Doch neuerdings gibt es Ultrarot-Kameras, auf deren Bildschirm derartige Einschlüsse sichtbar werden.

Dieses Gerät ist nicht zu verwechseln mit einer Photokamera, die rotempfindliche Filme belichtet. Das Untersuchungsobjekt wird mit einem Ultrarot-Detektor (Bolometer oder Kristall) punktweise abgetastet. Die Intensität der gemessenen Strahlung an dieser Stelle steuert die Helligkeit des entsprechenden Punktes auf einem Fernsehschirm. Die Detektoren sind empfindlich für Wellenlängen größer als 2 Micron, das heißt für Wellen, die dem Auge unsichtbar bleiben. Elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge von 0,8 Micron erkennt das Auge gerade noch als tiefes Rot. (Ein Mikron ist ein tausendstel Millimeter.)

Moderne Ultrarot-Kameras können ein, Bild mit 60 000 Rasterpunkten innerhalb einer Minute darstellen. Da alle warmen Gegenstände diese Wellen aussenden, erscheint das aufgenommene Objekt im eigenen Licht. So wird zum Beispiel ein Stuhl, auf dem vor einiger Zeit jemand gesessen hat, sich gut abbilden, denn seine Oberfläche ist noch warm. Der unbesetzt gebliebene wird sich dagegen kaum von der Umgebung abheben, da er mit ihr im Wärmegleichgewicht ist.

Die Schirmbilder werden desto kontrastreicher, je geringere Temperaturunterschiede die Kamera auflösen kann. Hier ist die Entwicklung inzwischen so weit gediehen, daß zwei benachbarte Objektpunkte mit einem Temperaturunterschied von nur 0,1° C getrennt werden können. Setzt man die Temperaturbereiche in Farbunterschiede um, so entsteht ein buntes Bild, dessen einzelne Farben natürlich keinerlei Zusammenhang mit den wirklichen Farben des abgebildeten Objektes haben. Doch dieses Bild ist übersichtlicher als das nur aus Grautönen zusammengesetzte.

Das Heft 9 von „Applied Optics“ (1968) ist gänzlich den neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet gewidmet. Besondere, Aufmerksamkeit findet die Anwendung der Ultrarot-Kamera in der medizinischen Diagnostik. Krankheitsherde unter der Haut führen zu geringen örtlichen Temperaturerhöhungen, die dann im Ultrarotbild dem Auge des Arztes sichtbar werden. Auch Durchblutungsstörungen können entdeckt werden. Im betroffenen Gebiet ist die Temperatur erniedrigt, und der Bildschirm zeigt dort dunkle Bereiche. Für Reihenuntersuchungen eine ideale Methode: Der Patient wird keiner Strahlung ausgesetzt, bedarf keinerlei Vorbereitung, die Aufnahme dauert weniger als eine Minute, und das Resultat liegt sofort vor. Erste, sehr ermutigende Ergebnisse von vorbeugenden Brustkrebsuntersuchungen mit der Ultrarot-Kamera liegen bereits vor.

In Holland wurde die Methode zur Untersuchung alter Gemälde eingesetzt. Ein feingebündelter Ultrarotstrahl tastet das Kunstwerk ab, und die reflektierte Strahlung wird von der Ultrarot-Kamera aufgenommen. Der meist mit Kohle auf den Untergrund skizzierte Entwurf des Malers wird durch die überdeckende Farbschicht hindurch sichtbar. Ein wertvolles Hilfsmittel, der Kunstgeschichte und eine neue Klippe für Bildfälscher.