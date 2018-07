Walter Grieder, so weiß der Verlag zu berichten, findet, daß ihm mit der „Verzauberten Trommel“ (Verlag Sauerländer, Aarau; 14,80 DM) sein bisher schönstes Buch gelungen ist. Wir möchten dem hinzufügen, daß ihm mit diesem, seinem dritten Buch das wohl schönste Bilderbuch des Jahrgangs ’68 gelungen ist. Diese Basler Fasnachtgeschichte (Text: Maria Aebersold), in jenem Grenzbereich zwischen Realität und Märchen angesiedelt, der für eine knappe, aber wichtige Zeit die ganze Welt des Kindes ausmacht, so außergewöhnlich und so selbstverständlich wie jede wirklich gute Kinder geschickte. Grieders (meist doppelseitige) Bilder, die man Illustrationen nicht nennen möchte, zeigen, daß es durchaus eine Mitte gibt zwischen der ästhetischen Graphik und dem verpopten Realismus, zwischen denen die Bilderbuchillustration der letzten Jahre schwankte.