Kritisches über die Institution der Podiumsdiskussion

Von Horst Krüger

Tagungen, Kongresse, Wochenendseminare – daran ist kein Mangel in unserem Land. Zum klärenden Abschluß so vieler Zusammenkünfte hierzulande erwartet uns immer jene oratorische Großveranstaltung, der man endlich einmal ein Denkmal setzen sollte.

Die Podiumsdiskussion ist inzwischen in die Jahre gekommen. Sie wird seit über zwei Jahrzehnten bei uns mit erstaunlicher Zungenfertigkeit und wachsender Fröhlichkeit praktiziert: evangelisch, katholisch, liberal und natürlich auch links. Und einiges spricht dafür, daß sie mitten auf diesem Höhepunkt auch schon in ihre Krise geraten ist.

Immer öfter werden bei uns Podiumsdiskussionen gestört, gesprengt, schlankweg umfunktioniert. Immer öfter sieht man die Diskutanten sich ratlos und verstört von ihren Stühlen erheben, über das Podium irren, schwankend zwischen Hilflosigkeit und Empörung. Was nun? Wie soll es weitergehen? Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos.

Es kündigt sich die Epoche totaler Öffentlichkeit an. Einmal werden alle mit allen diskutieren; jeder wird jeden aufklären: vom Taschengeld bis zum Orgasmus. Jeder Versammlungssaal ein Pfingstfest der rosaroten Geistausgießung. Die totale Diskussion in der totalen Demokratie ist deutlich im Kommen. Noch ist es nicht soweit, aber dies genau ist der Augenblick, Rückschau zu halten, sorgenvoll an das Krankenbett zu treten.

Die-Institution an sich ist ungemein beliebt und begehrt beim Publikum, bei den Veranstaltern. Die Mitwirkenden unterhalten eher ein schnödeironisches Abwehrverhältnis zu ihr: Also, wenn es denn sein muß, bitte. Als Einrichtung ist sie durchaus unangefochten. Es ergeht der Podiumsdiskussion fast wie manchen Schriftstellern in Deutschland: Ihr immer neues Mißlingen stellt ihre wachsende Reputation und allgemeine Wertschätzung in der Öffentlichkeit nicht in Frage, im Gegenteil. Die Institution geht aus jedem Scheitern gestärkt und noch etwas beliebter hervor – wie Walser.