Bei den großen Blättern, so auch bei der ZEIT, häufen sich Briefe des Inhalts, daß gerade dieses Blatt besonders gern gelesen würde, zumal von Lesern, die kein Geld hätten, es zu kaufen oder zu abonnieren, und daher sei kostenlose Zustellung erwünscht, vielen Dank im voraus.

Trifft ein solcher Brief bei der Redaktion ein, so ruft er wohl ein freundliches Lächeln hervor. Dann aber wandert er, womöglich mit einer empfehlenden Bemerkung versehen, an eine Verlagsabteilung weiter, „zuständigkeitshalber“, und erweckt dort Kümmernis und Abwehr, denn die Zustände, die sind nicht so.

Hier ein Chefredakteur, der jedem, der zu lesen bereit ist, die Zeitung kostenlos liefern möchte; dort ein Verlagsmann, der gerade dies verhindern soll. „Wo kommen wir da hin? Auch die Post tut nichts umsonst. Und kennen Sie Zeitungsträger, die unentgeltlich Treppen steigen?“

Wie oft sind in solchen Gesprächen die kuriosesten Beispiele genannt worden! „So, Sie plädieren dafür“ (sagt der Verlagsmann), „daß diese Studentengruppe ein Freiexemplar bekommt? Schreiben diese Herrschaften denn auch an die Firma Xma: ‚Wir rauchen gerade Ihre Zigaretten so gern und bitten Sie, uns wöchentlich kostenlos, eine Kiste zu senden.‘?“

„Das ist kein Vergleich!“

„Oder richtet eine Gruppe freiwilliger. Krankenpflegerinnen an eine Schallplattenfirma den Antrag: ‚Wir fühlen uns durch Karajan immer so sehr gestärkt und bitten daher um Freistücke sämtlicher Sinfonien klassischer Komponisten‘?“

„Auch dieser Vergleich hinkt. Sie sollten den Rundfunk nennen, der tatsächlich Schwarzhörer verfolgt, aber Freihörer, die kein Geld haben, begünstigt!“