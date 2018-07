Von Hans Mayer

Er, Johann Nestroy, kann es sich nicht gefallen lassen, daß alles blieb, wie es ihm mißfallen hat. Karl Kraus, Nestroy und die Nachwelt (1912)

Der Fall ist exemplarisch. Sonst lohnte es sich nicht, darüber viel Worte zu machen. Ein Meisterwerk deutscher Sprache wurde vom hurtigen und selbstgefälligen Spielleiter zu Konfektion verarbeitet: hübsche Leistungen von Schauspielern und das dankbar applaudierende Publikum einer Premiere am Sonntagabend.

Es handelt sich um Johann Nestroy. Was man heute selbst in der provinziellen Provinz nicht mehr wagt: einen Shakespeare, Lenz, Büchner oder Brecht von der Stange, kann man sich bei Nestroy nach wie vor gestatten. Karl Kraus hat nie gelebt. Wer ist aufmerksam geworden, als Günter Eich vor neun Jahren bei Entgegennahme des Büchner-Preises in Darmstadt erklärte, die engste Affinität zu ihrem Zeitgenossen Georg Büchner finde sich bei Heine und Nestroy?

Nestroy wird immer noch unter der Rubrik „Wiener Volkstheater“ geführt. Biedermeier und heile Welt und so. Der Raimund und der Nestroy. Liebenswert und harmlos. Eine Erholung von Pinter oder Bond oder Genet.

Raimund und Nestroy. Abermals die in Deutschland so beliebte Koppelung dessen, was miteinander unvereinbar ist.

Ferdinand Raimund trauert verlorener Naivität in der Gesellschaft nach. Ein elegischer Idealist auf der Suche nach gesellschaftlicher Harmonie.