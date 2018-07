Langenhain/Taunus

In Langenhain sitzt auf jedem Dach ein Teufel", mit diesem Schreckensruf empfing der evangelische Pfarrer im Jahre 1960 den Volksschullehrer Rhensius, der in dem hessischen Taunusdorf gerade seinen Dienst als Schulleiter antreten wollte. Als Teufel waren die Vertreter der Baha’i-Religion gemeint; sie hatten seit kurzem die Baugenehmigung für ihren Tempel, das "Haus der Andacht", in der Tasche. Sechs Jahre lang hatten die Baha’i, die alle Religionen der Welt vereinen möchten, um einen Bauplatz gekämpft. Durch Protestversammlungen mit und ohne Posaunenchöre wehrten sich die Kirchen gegen die lästigen Konkurrenten, die der Christenheit auf die ihnen eigene, sanfte Weise Versagen vorwerfen. Am 4. Juli 1964 aber wurde in aller Öffentlichkeit sichtbar, daß die in der Geschichte ihrer Gemeinschaft hart geprüften Baha’i es verstehen, Widerstände mit Geduld zu überwinden: Der Tempel mit seiner 25 Meter hohen Kuppel war fertiggestellt. Wenn man René Steiner, eines der neun Mitglieder des Nationalen Geistigen Rates dieser Religion, auf die vier Millionen Mark Baukosten anspricht, entgegnet er mit mildem Lächeln: "Ein einziger Starfighter kostet mehr."

Inzwischen ist der evangelische Pfarrposten in Langenhain neu besetzt worden, und von Teufeln spricht niemand mehr. Die Dörfler begegnen den Bahai’i auf eine Weise, die man freundliche Gleichgültigkeit nennen könnte. Keiner von ihnen ist Mitglied der zu Anfang so heftig befehdeten "Sekte" geworden. Mit Erstaunen wurde vor einiger Zeit vermerkt, daß der Weihbischof von Limburg, als er Langenhain auf einer Firmungsreise besuchte, auch das "Haus der Andacht" betrat. Das könnte die interessanteste Kirche Hessens sein, meinte der Kirchenmann, wenn nur das Kreuz auf der Spitze wäre.

Nicht Fanatismus ist heute der ernsteste Widersacher der Baha’i, sondern geistige Unbeweglichkeit und die Weigerung der meisten Zeitgenossen, sich zu einer Gemeinschaft zu bekennen, die harte Opfer fordert und als Lohn nicht einmal bürgerliches Ansehen bieten kann. "Die Zahl ist nicht entscheidend", antworten die Vertreter des Rates, wenn man sie fragt, wie viele Mitglieder ihre Kirche in der Bundesrepublik hat. Es sind jedenfalls "mehr als tausend", und Jahr für Jahr werden es etwa 50 mehr. Mit einer Zahl operieren die Baha’i gern, um die Verbreitung ihrer Religion in der Welt zu demonstrieren: 1953 gab es 2500 Baha’i-Zentren auf der ganzen Erde, 1957 waren es über 28 000, und 1973 sollen es 54 000 sein. Dazu muß man allerdings wissen, daß jeder Ort als "Zentrum" gilt, an dem nur ein einziges Mitglied der Gemeinschaft wohnt. Die "Zeit der Reife", die nach Baha’i-Vorstellung zu einer Verschmelzung der Religionen führt, läßt sich also noch Zeit.

Das Taunusdorf Langenhain, wo heute auf einem einst kaum fruchtbaren Kartoffelacker der europäische Baha’i-Tempel steht, ist erst wenig vom Hauch der großen Welt angeweht. Nur an wenigen Feiertagen der Weltreligion strömen die Gläubigen aus vielen Teilen Europas und in großer Zahl zu ihrer Andachtsstätte. An den normalen Sonntagen aber, wenn am Nachmittag um 15 Uhr in mehreren Sprachen Verkündigungen aus dem Alten und Neuen Testament, aus dem Koran und aus den Schriften der eigenen Propheten gelesen werden, stehen in dem lichtdurchfluteten Raum mit den neun Eingangstüren die meisten der 250 modernen Polsterstühle leer. Die Zeit, in der der "Kernreaktor" von Langenhain allein schon wegen seiner eigenwilligen Form ein Anziehungspunkt des ganzen Rhein-Main-Raumes war, ist schon lange vorbei.

Auf eine unerwartete Weise gewann Langenhain durch den Bau des Baha’i-Tempels größeres Gewicht: Da die Bauaufsichtsbehörde für das "Haus der Andacht", weit außerhalb des alten Dorfes, die Anlage von Kanalisation und Wasserleitung forderte, war der Wegvorgezeichnet zum Bau einer neuen Siedlung. Eine Mainzer Gesellschaft nahm sich des Projektes an, und heute haben in Neu-Langenhain 600 Menschen Wohnung gefunden. Die Neubürger pflegen einen engeren Kontakt mit den Baha’i-Anhängern, allein schon wegen der unmittelbaren Nachbarschaft. Doch die Eingesessenen bleiben zurückhaltend. Als jüngst an 60 Gemeindebürger eine persönliche Einladung zur Teilnahme an einem Seminar erging, fanden sich nur zwei Langenhainer ein: der Lehrer und der Bürgermeister.

Horst Schlitter