Von Karl-Heinz Wocker

Mit schwarzem Rollkragenpullover und weiß gewordenem Schnurrbärtchen, seiner Lust zu explosiv-knatterndem Lachen und seiner unerschöpflichen Produktion kurz angebundener Kernsätze über den Krieg, die Frauen oder die Zukunft ist Bernard Law Montgomery, der Held von El Alamein, ein Star, wie ihn sich jeder Fernsehregisseur nur wünschen kann. „Monty“ hat im hohen Alter die Wonnen der Popularität bei den Bildschirmmassen entdeckt. Lange Zeit genügte es ihm, bei der Truppe gefürchtet zu sein, jetzt reizt es ihn, die anonyme Millionenarmee der Zivilisten mit militärischem Denken vertraut zu machen. Im vergangenen Jahr stiefelte er für die BBC-Kameras in knielangen Shorts durch den erinnerungsträchtigen Sand Nordafrikas und zelebrierte noch einmal, nach 25 Jahren, seine Siege über Rommel. Jetzt hat er in einem starken Band alle Schlachten aller Zeiten und die darin triumphierenden oder untergehenden Heerführer beschrieben:

Feldmarschall Viscount Montgomery of Alamein: „A history of warfare“; Verlag Collins, London 1968; 584 Seiten, 84 shillings.

Schlachten, wie Kriege überhaupt, sind ihm kein „Stahlbad“. „Niemand kennt das Monstrum, genannt Krieg, besser als der Soldat“, und: „Ein General muß nicht nur versuchen, Kriege zu gewinnen, sondern er muß auch sein Teil dazu beitragen, daß sie gar nicht erst stattfinden.“ Nun, von diesem Standpunkt aus gesehen hätten alle großen Krieger, die Montgomery beschreibt, schon versagt, sobald die Schlacht beginnt. Aber Hannibal, Dschinghis Khan, Napoleon und Marlborough waren ja auch nicht die Ausführenden eines übergeordneten politischen Befehls – den Montgomery uneingeschränkt anerkennt –, sie vereinigten Befehl und Ausführung in einer Person.

Man wird in einer Geschichte der Kriegführung, die von einem so ausgeprägten, oft exzentrischen Charakter wie dem des britischen Feldmarschalls bestimmt ist, das persönliche Element der „Leadership“ gegenüber allen übrigen Wirkkräften überbetont finden. Da stehen sich in der Schlachtlinie allenfalls eine veraltete und eine moderne Waffentechnik gegenüber, aber ansonsten ist es fast ausschließlich der „Commander“, der entscheidet, wohin sich die Kriegsgunst wendet.

Freilich nicht in einem irrationalen Sinn. Bei all seiner Verschrobenheit – „die Leute haben mich so oft als verrückt bezeichnet, daß ich es längst als eine Ehre betrachte“ – ist „Monty“ vom Glauben an die Lehr- und Lernbarkeit der Generalstugenden erfüllt. Liddell Hart bezeichnet ihn deshalb als einen „nicht geborenen, sondern gewordenen“ Heerführer. Das Schlachtenschlagen ist für Montgomery eine Wissenschaft und eine Kunst. So, wie er hart gearbeitet hat, um sich beides anzueignen, verlangte er es auch von seinen jungen Offizieren. Mao – „kein geringer Kommandeur“ – muß als Kronzeuge dienen, und Friedrich der Große – „der herausragende Heerführer des 18. Jahrhunderts“ – wird mit seinem Wort zitiert, das er einem Verfechter der reinen Praxis entgegenhielt: er habe zwei Maulesel in seiner Armee, die hätten an vierzig Feldzügen teilgenommen und seien doch immer noch Maulesel.

Manches hat, wie man weiß, auch der General Montgomery nie gelernt. Liddell Hart klagt, daß er nie groß im Verfolgen eines angeschlagenen Gegners gewesen sei, weder in den zwanziger Jahren am Sandkasten noch in den vierziger Jahren in der Wüste. Anderes lernte er nur widerwillig: zum Beispiel das Kämpfen bei Nacht. Er ließ sich zwar in Friedensmanövern von der Notwendigkeit überzeugen, daß ein General 24 Stunden des Tages hindurch General zu sein habe. Er ließ auch später als Armeechef nächtliche Bewegungen seiner Divisionen durchaus zu, aber sein alter ego wollte die Verantwortung nie recht übernehmen: pünktlich um zehn ging „Monty“ im tiefsten Krieg ins Bett, da konnte Rommel schießen, soviel er wollte.