Wider eine emotionale und opportunistische

Verkehrsgesetzgebung

Von Rudolf Walter Leonhardt

Der Verkehrsminister hat eine flammende Rede gehalten: Westdeutschland habe die meisten Verkehrstoten, von denen kämen 4000 jedes Jahr auf das Konto Alkoholeinfluß, und deswegen müsse die Promillegrenze für Fahruntüchtigkeit von 1,3 auf 0,8 herabgesetzt werden.

Als jemand, der sich viele Jahre lang mit dieser Materie beschäftigt hat, theoretisch und praktisch, in Europa wie in Amerika, möchte ich liberale Abgeordnete bitten, dem Herrn Minister bei der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs ein paar Fragen zu stellen.

Nicht, weil ich große Sympathien für Betrunkene hätte oder weil mir der Zustand auf unseren Straßen auch nur ein bißchen besser gefiele als seinen härtesten Kritikern. Nur: weil mir der Zusammenhang zwischen Verkehrsunfällen und mäßigem Alkoholgenuß durch nichts erwiesen scheint und weil ich es töricht fände, ein Gesetz, das so, wie es bisher gilt, schlimm genug ist, derart zu verschärfen, daß es zur Farce wird.

Ich schaue mich um im Kreise meiner Kollegen und stelle fest, daß die Alkoholverkehrsgesetzgebung als so eine Art Betriebsrisiko in Kauf genommen wird. Laß doch, sagen die dann, so wichtig ist das schließlich nicht, ein bißchen Angst machen sollte man den Leuten schon, jede Kugel trifft ja nicht, least said soonest mended.