Wie sich die außereheliche Opposition der Zahlväter

gegen soziale Repressalien formiert

Von Reiner Weiß

Nürnberg

Seine Brillengläser glitzern, der alte Herr beugt sich vor: „Ich habe in meinem Leben über 500 Frauen gehabt. Mit zwölf Jahren wurde ich von einer Siebzehnjährigen verführt.“ Kein Triumph liegt in seiner Stimme. Er zieht ein kleines Photoalbum aus der Tasche – „mein ehelicher Sohn mit seiner Familie. Er weiß nichts von meinem Fehltritt, erst als Erbe wird er es merken.“ Die Herren sind Mitglieder im „Verband der Unterhaltsverpflichteten für unehelich Geboren“ in der Bundesrepublik Deutschland e. V.“.

Da sitzen sie, Angehörige der gehobenen Mittelschicht, Geschlagene im „Kampf der Geschlechter“. Wäre Friedrich Hebbel ihr Zeitgenosse, er könnte nicht umhin, seinem bürgerlichen Trauerspiel „Maria Magdalene“ einen männlichen Namen zu geben.

Schwer und langsam, zum Mitschreiben, sagt der alte Herr: „Es ist kein Makel mehr in der Bundesrepublik Deutschland, ein unehelisches Kind oder eine ledige Mutter zu sein.“ Die Last des sozialen Vorurteils tragen jetzt die Väter. Die Namen der Herren sind der Redaktion bekannt, und dabei soll es zu ihrem Wohle bleiben: „Als meine Frau meinen Namen in der Presse las, hat sie zwei Wochen lang nicht mit mir gesprochen. Spott und Schande habe ich mit meiner Tätigkeit im VdU auf meine Frau geladen. Die Nachbarn zeigten ihr hämisch Zeitungsausschnitte und wollten Einzelheiten wissen.“