Der erste Versuch, die Atombombe wirtschaftlich zu nutzen, war ein Mißerfolg. Das Projekt „Gas-Buggy“ im amerikanischen Bundesstaat New Mexico verlief zunächst genauso, wie es die Experten vorausberechnet hatten. Technisch klappte alles. Doch die wirtschaftliche Rechnung geht nicht auf. Das durch die Sprengung geförderte Erdgas ist radioaktiv verseucht und daher unverkäuflich.

Die unterirdische Atomexplosion sprengte, wie berechnet, eine Kaverne in das Gestein, in der sich dann auch in großen Mengen Erdgas sammelten. Die Kaverne wurde einige Monate nach der Sprengung angezapft. Man hatte erwartet, daß sich bis dahin die Radioaktivität bereits verflüchtigt hätte. Das Gas aber ist heute noch mit soviel radioaktivem Tritium durchsetzt, daß eine wirtschaftliche Nutzung unmöglich ist.

Der Mißerfolg mit „Gas-Buggy“ ist ein erster Dämpfer für die hoch fliegenden Pläne der Amerikaner zur friedlichen Nutzung der Atombombe.

Eine „konventionelle“ Atombombe ist billig, weil es sie im Überfluß gibt; sie ist aber auch „schmutzig“. Mit einer modernen „sauberen Bombe“ wäre „Gas-Buggy“, so heißt es, bestimmt ein Erfolg geworden. Die „sauberen Bomben“ gibt es noch nicht im Überfluß, sie sind daher noch zu teuer.