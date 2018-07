Inhalt Seite 1 — Mißverstandene Flugsicherungslotsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Trettner

Der verärgerte Fluggast mit verpaßten Anschlüssen und versäumten Terminen sieht als Grund des Bummelstreiks der Flugleiter nur den Wunsch nach besserer Bezahlung. Tatsächlich verlangt die Zunft der Flugsicherungslotsen eine Aufbesserung von insgesamt rund 100 000 Mark. Die Hintergründe sind kompliziert.

Deutschlands Flugsicherungslotsen fürchten schlechtes Betriebsklima als Gefahr für die Flugsicherheit mehr als schlechtes Wetter. Das Verhältnis zur vorgesetzten Behörde, der Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS), sieht der größte Teil von ihnen nach einer Umfrage vom Mai des Jahres als stark umwölkt an. Nach dem erneuten Versuch, insbesondere Besoldungsforderungen durch langsameres Arbeiten zu erzwingen, kühlten sich die Beziehungen inzwischen auf den Nullpunkt ab. Seit dem 13. Oktober liegt die leidige Angelegenheit, die allein die Lufthansa durch Verzögerungen täglich über 100 000 Mark kostet, in der Hand des Innenministeriums. Verkehrsminister Leber hatte in der Fragestunde am Tage vorher den Bummelstreik als berechtigt und die Flugsicherungslotsen als Opfer bundesdeutschen Besoldungsrechts anerkannt.

Es gärt schon lange im Flugsicherungspersonal. Die „Verbeamtung“ genannte Überführung der Flugsicherungsangestellten in das Beamtenverhältnis – etwa 15 Prozent konnten sich ihr entziehen – hatte besonders zu Ungerechtigkeiten in der Bezahlung geführt. Sie bewirkte, daß die Differenz der Bezüge von Flugleitern gleicher Verantwortlichkeit von 850 bis 1500 Mark reicht. Es wurden weiter betriebliche Unzulänglichkeiten kritisiert, Ausbildungsverfahren bemängelt, die Menschenführung der Bundesanstalt für Flugsicherung kritisiert. Zwei disziplinarische Maß-, regelungen gegen den Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Flugleiter, Wolfgang Kassebohm, und einen Wachleiter im Tower von Frankfurt brachten das Maß dann zum Überlaufen. Am 28. Oktober drosselten die deutschen Flugsicherungsmitarbeiter ihr Arbeitstempo und arbeiteten am 6. November wieder wie gewohnt, weil durch Gespräche der Gewerkschaften DAG und ÖTV mit Bundesverkehrsminister Leber eine Lösung des Konflikts möglich schien. Am Abend des 8. November begann, da keine Einigung erzielt werden konnte, der Bummelstreik aufs neue.

Inzwischen haben sich die Fronten noch weiter verhärtet. Einen guten Teil trug dazu ein Brief von Präsident Heer von der Bundesanstalt für Flugsicherung bei, in dem die Rede war, die streikähnliche Handlung richte einen nicht übersehbaren Schaden an, besonders im Berlinverkehr, und schädige das Ansehen der Flugsicherung.

Die Flugsicherungslotsen betonten immer wieder, daß nur getreu der Vorschrift gearbeitet werde, denn vorher habe man, um die Kapazität des Luftraums voll auszunützen, die Spielregeln der Entfernungsstaffelung anfliegender Maschinen großzügiger und auf eigene Gefahr hin ausgelegt. Es habe glücklicherweise bisher keinen Unfall gegeben, doch für Flugleiter einige Verwarnungen und Verweise wegen zu großzügiger Auslegung. Die Mitarbeiter der Flugsicherung des Flughafens Frankfurt verweisen sogar auf den Direktor der Frankfurter Flughafen gesellschaft. In einem Fernsehinterview habe der Direktor erklärt, daß beim derzeitigen Stand mit 45 Flugzeugbewegungen pro Stunde die Kapazität von Frankfurt erschöpft sei. Diese Zahl sei auch während des Bummelstreiks stets erreicht und sogar überschritten worden.

Nach Ansicht der Lotsen wird übrigens eine Verbesserung der Radareinrichtungen der Flughafen keine Reduzierung der Entfernungsstaffelung mit sich bringen. Die Sicherheit werde allerdings erhöht.