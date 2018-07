Die CDU hat sich auf ihrem Berliner Parteitag zu keiner klaren Entscheidung für oder gegen die Mitbestimmung durchringen können. In einer Sonderkommission sollen die parteiinternen Auseinandersetzungen, die die Partei zu spalten drohen, weitergeführt werden. Gerüchte und Dementis deuten darauf hin, daß es auch in der schon seit Monaten arbeitenden Mitbestimmungskommission der SPD starke Meinungsverschiedenheiten gibt. Nach einer Ankündigung von Fraktionschef Helmut Schmidt soll der ursprünglich für November angekündigte Gesetzentwurf zur Erweiterung der Mitbestimmung nun in der zweiten Dezemberwoche von der Fraktion gebilligt und dann dem Bundestag vorgelegt werden. Das Rennen um die Zusammensetzung der Vorstände und Aufsichtsräte der großen Unternehmen ist also nach wie vor offen.

DIE ZEIT wird in den nächsten Wochen, beginnend mit dieser Ausgabe, noch einmal profilierte Gegner und Befürworter der paritätischen (wirtschaftlichen) Mitbestimmung in wechselnder Folge zu Worte kommen lassen. Diesem Beitrag, der sich kritisch mit den Mitbestimmungsforderungen der Gewerkschaften auseinandersetzt, wird sich ein Aufsatz von Professor Oswald v. Nell-Breuning anschließen, unter dem Titel: „Warum ich für die wirtschaftliche Mitbestimmung bin“.

