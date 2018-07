Frankfurt am Main

Südhessische Jungsozialisten haben den Vorsitzenden des Innenausschusses des Bundestages, den SPD-Parlamentarier Schmitt-Vockenhausen, sehr nachdrücklich daran erinnert, daß auch ein Volksvertreter der Spitzengarnitur nicht Abgeordneter auf Lebenszeit ist. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Jungsozialisten des Kreises Groß Gerau verabschiedete einstimmig den Antrag: „Hermann Schmitt-Vockenhausen sollte nach Ansicht der Jungsozialisten unseren Wahlkreis nicht länger im Bundestag vertreten, da er sich mit seiner Zustimmung zu den Notstandsgesetzen gegen die Beschlüsse der SPD-Kreiskonferenz gestellt hat.“ An seine Stelle sollte der Gewerkschaftssekretär Heinz Günter Lang treten.

Das war kein Blitz aus heiterem Himmel. Die jungen SPD-Mitglieder des Schmitt-Wahlkreises setzten vielmehr einen Beschluß der Südhessischen Jungsozialisten-Bezirkskonferenz vom April dieses Jahres in die Tat um, nach dem kein Bundestagsabgeordneter beim Wahlkampf unterstützt werden sollte, der den Notstandsgesetzen seinen Segen gegeben hatte. Doch die Praktizierung innerparteilicher Demokratie, der Versuch einer Willensbildung von unten nach oben, nämlich die Nominierung eines eigenen Kandidaten, stieß auf den erbitterten Widerstand des SPD-Establishments: der Anti-Schmitt-Antrag war von den Rüsselsheimer Jungsozialisten gestellt worden, und der Vorstand des SPD-Ortsvereins Rüsselsheim entzog umgehend dem Vorstand der Jungmannschaft sein Vertrauen.

Für den 23. November wurde eine außerordentliche Mitgliederversammlung anberaumt, bei der die Voll-Sozialdemokraten den jungen Mitgliedern gegenüber ihren Mißtrauensantrag begründen wollen. Dazu der Rüsselsheimer Vorsitzende: „Ob die Jungsozialisten sich unseren Argumenten anschließen und einen neuen Vorstand wählen, ist noch völlig offen.“ Der rechtskundige Zweite Vorsitzende der südhessischen Sozialdemokraten, Olaf Radke, distanzierte sich: „Es widerspricht allen Satzungen und Richtlinien, eine mißliebige Gruppe auf diese Art und Weise mitten im Geschäftsjahr, für das sie ordnungsgemäß gewählt worden ist, auszuschalten.“ Tatsächlich sehen die innerparteilichen Spielregeln einen solchen Schritt auch nicht vor, und der Rüsselsheimer SPD-Ortsverein spricht zurückhaltend nicht von einer Satzungsprozedur, sondern von einem „politischen Akt“.

Die Jungsozialisten empfinden jedoch den „politischen Akt“ als eine Schädigung des Ansehens ihrer Partei. Sie verweisen auf ihre Erfolge bei dem Bemühen, die außerparlamentarische Opposition für Mitarbeit und Mitverantwortung in einer politischen Partei zu gewinnen. Das Vorgehen des Rüsselsheimer Vorstandes, so sagen sie, mache alle diese Bemühungen zunichte, wenn so offen demonstriert werde, daß in der SPD für Meinungsfreiheit so wenig Platz sei. Und sie zitieren aus einem offenen Brief, den SPD-Mitglieder aus dem Kreis Groß Gerau an ihre Rüsselsheimer Genossen gerichtet haben: „Nach dem Godesberger Programm ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands die Partei der Freiheit des Geistes – mache man aber von dieser Freiheit Gebrauch, werde es dann kritisch? Was bleibe einem Ortsverein an demokratischem Potential, wenn man einem Teil seiner Mitglieder verbietet, personalpolitische Alternativvorschläge zu machen?“ Gerhard Ziegler