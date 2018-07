Von Ernst Stein

Durch Briefe berühmt zu werden, und nur durch Briefe, scheint den Frauen vorbehalten, von der mannhaften Heloise des verkürzten Abälard über die großen Liebenden des achtzehnten Jahrhunderts bis zur hexenhaft genialischen Rahel Varnhagen. Die vielberufenen Liebesbriefe der portugiesischen Nonne (1669), an deren Innigkeit sich Rilke zu blakender Glut entzündete, sind allerdings, wie heute feststeht, von einem Mann verfaßt, ihrem Herausgeber.

Weit mehr Frauen als Männer sind durch Briefe allein in die Weltliteratur eingegangen – verstehen sie sich etwa besser auf die Kunst des Briefschreibens? Ein Vorurteil sträubt sich dagegen, vielleicht weil es sich meist um Liebesbriefe handelt, bei denen die Natur der Kunst den Schöpfungsakt abnimmt, vielleicht weil die Frauen, mögen sie noch so sehr die Gebenden sein, zum Empfangen bestimmt scheinen – was nicht einmal zutrifft, wenn der Briefpartner Goethe heißt.

Nicht Liebesbriefe waren es, die Madame de Sévigné unter die Klassiker versetzt haben, sondern Berichte aus Paris in die Provinz über das Neueste vom Tage, vielfältig wie eine Gazette, breit wie eine Chronik, indiskret wie ein Tagebuch, redselig wie Memoiren. Sie kannte alle Welt, die von der Sonne Ludwigs XIV. beschienen wurde, von der königlichen Familie bis zu den Domestiken, und alle Welt vertraute sich ihrer unterhaltlichen Klugheit an. Es läßt sich unschwer vorstellen, was sie in unserem Jahrhundert geworden wäre.

Schon die Zeitgenossen lasen bewundernd ihre Briefe in Abschriften; sie begeisterten die Nachwelt durch ihren Quellenwert und ihre Stilkunst; sie schürten die ungesunde Mitteilsamkeit Prousts; und die Konstellation, unter der sie geschrieben wurden, gab die Vorlage für ein ergreifendes Kapitel in Thornton Wilders schönstem Roman, der „Brücke von San Luis Rey“. Und diese unbeschwerten Causerien, diese aus der Fülle geschöpften Improvisationen, die über jeden Kummer mit einem liebenswürdigen Scherz hinweggleiten, sind das mit unendlicher Sorgfalt vorbereitete Gespinst eines tief getroffenen, von Sehnsucht verzehrten Herzens.

Mit fünfundzwanzig Jahren verlor Madame de Sévigné den jungen Gatten durch ein Duell (1651), nachdem er einen ansehnlichen Teil ihres großen Vermögens durchgebracht hatte. Aber was ihr Herz brach, war der Abschied von der heißgeliebten Tochter, die an einen schätzbaren hohen Herrn, den Statthalter der Provence, verheiratet wurde. Diese Trennung entrang ihren Briefen das Äußerste an versteckter Zärtlichkeit, an unwiderstehlichem Witz und berückendem Stil, damit ihr Kind ihr in der Ferne nicht entgleite. Die junge Gräfin, ein kaltes, nur von sich eingenommenes Geschöpf, machte sich wenig aus diesen Briefen; der Schwiegersohn war es, der sie als Meisterwerke erkannte.

Nicht alle waren an das stumpfe Ohr der Tochter gerichtet; Madame de Sévigné korrespondierte auch viel mit einem geistig ebenbürtigen Vetter, dem sie sehr zugetan war, wiewohl er sie um ein Haar um den anderen Teil ihres Vermögens gebracht hätte; seine Eskapaden kosteten sie immerhin genug, was er ihr durch ein schnödes Pasquill lohnte. Sie hat ein reiches Leben geführt, die Erste Dame der Briefliteratur, reich an Besitz, an Geist und Gefühl, reich an Kummer und, als es nach siebzig Jahren schloß (1696), reich an Nachruhm.