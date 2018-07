Inhalt Seite 1 — O Mord von Alabama Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hannsferdinand Döbler

Wie genau muß ein Schriftsteller die blutige Gewalt schildern, um Abscheu zu erregen, und wie genau, um auf dem Markt richtig zu liegen? William Bradford Huie kennt sein Metier, ein engagierter Journalist, ein Freund des ermordeten Dr. Martin Luther King und ein Mann, der fesselnde Bücher zu schreiben versteht: Daß eine brutalisierte Gesellschaft literarisch nur noch auf grelle Töne zu reagieren scheint, ist nicht seine Schuld. Das siebzehnte Buch dieses Autors, der durch „Der Hiroshima-Pilot“ und „Drei Leben für Mississippi“ auch in der Bundesrepublik bekannt geworden ist, grausamer, gewalttätiger, hoffnungsloser wirkend als die vorangegangenen Titel, ist ein Roman –

William Bradford Huie: „Kill-in“, aus dem Amerikanischen von Hans Erik Hausner; Paul Zsolnay Verlag, Wien; 369 S., 24,– DM

– freilich einer, der den Tatsachen auf besondere Weise zu entsprechen scheint, denn Huie versichert, dieses Buch enthielte nichts, was nicht tatsächlich geschehen sei, und man glaubt ihm aufs Wort.

Was nun geschah im April 1965 in Alabama? Eine junge intelligente Frau, amerikanische Bürgerin schwarzer Hautfarbe, eine von denen, die sich in die Mittelklasse hochgearbeitet haben, wird verhaftet, weil der örtliche Ku-Klux-Klan sie verdächtigt, sie habe mit einem zugereisten Reverenden, einem Bürgerrechtler, intimen Umgang gehabt. Die Verfilzung zwischen der regionalen Exekutive und den Honoratioren, hier im Süden Rassisten, bildet eins der Randthemen des Buches. Heimlich und gesetzeswidrig ist auch der Sheriff Big Track, „36 Jahre alt, 125 Kilo schwer und 1,90 m groß“, ein prächtiges Mannsbild, Parteigänger des Ku-Klux-Klan. Sein Stellvertreter läßt ohne Wissen des Sheriffs zu, daß die junge Farbige von einem riesenhaften schwachsinnigen Farbigen in der Zelle vergewaltigt wird, wobei die Führungsgruppe des Klans maskiert zusieht: So sollen die Bürgerrechtler und überhaupt alle gedemütigt werden, die einen Augenblick lang vergessen haben könnten, daß ein Nigger nichts als ein dreckiger Nigger ist, ganz gleich welchen Ausbildungsstand er haben, welcher Religion er angehören mag.

Selbstverständlich versucht Big Track, der große Sheriff, die Tat zu verschleiern, was ihm um so leichter gelingt, als er ein hochdekorierter Soldat des Zweiten Weltkrieges ist, eine nationale Galionsfigur und deshalb glaubwürdig, glaubwürdiger jedenfalls als „Mischrassler“, „Sozialisierer“ oder gar Journalisten und Fernsehleute.

Nun will es das Schicksal von Alabama, daß sein beinamputierter Gegenspieler, ein menschlicher, nicht ein naiver Amerikaner, ebenso tapfer im Kriege, ebenso hoch dekoriert wie er selber, auf Seiten der farbigen Amerikaner steht. Nicht, weil dieser eine besondere Sympathie für Neger, sondern weil er ein ausgeprägtes Rechtsempfinden und etwas wie spontane Menschlichkeit besitzt, weicht er vor Big Track, dem korrupten Sheriff, nicht zurück. Die Ereignisse, die sich aus diesem Konflikt entwickeln, bilden den Stoff der knapp und fesselnd erzählten Story, die sich bis zum Ende steigert: Blutig wie Shakespeares Hamlet endet dieser Roman, der einst so selbstbewußte Hüter des Rechts ist ein verwirrter und gebrochener Mann, umgeben von Leichen, zu denen auch sein einziger Sohn zählt, auch er ein Opfer des Ku-Klux-Klan.