Donnerstag, 14.11., ARD: „Ich stehe zur Verfügung“, ein Fernsehspiel nach einem Stück von Carl Amery

Ein Grenzsoldat, der drüben schoß, wird hüben vor Gericht gestellt – das Thema ist nicht neu, aber das sagt nichts; Originalität des Inhalts spricht weder für noch gegen ein Stück; die hundertste Antigone kann besser als das erste Hippie-Drama, das vorlagenfreie Happening befriedigender als der achtundzwanzigste Mauer-Film sein. Wieviel ein kluger Mann auch einem um und um gewendeten Problem abzugewinnen vermag, zeigt das nach Carl Amerys Theaterstück entworfene Spiel Ich stehe zur Verfügung ... ein dialektisches Exerzitium, das, vom Ausgang abgesehen, artistisch so ergiebig wie gedanklich stringent ist. Da steht (auf der ersten Ebene) der Genosse Vopo von gestern und Freiheitswähler von heute, steht der Bild-Zeitung liebster Soldat vor seinem Partner – und, siehe, der eine ist kein tumbes Opfer und kein irregeleiteter Idealist, sondern ein schmieriger, anpassungswilliger, streberisch-unterwürfiger Mann, und der andere ist keine liberale Vaterfigur, sondern ein Kriminalist, der schon unter Hitler: seine verdammte Pflicht und deutsche Schuldigkeit tat.

Das Thema alt, die Durchführung neu: der Betrachter am Bildschirm wird aufmerksam, freundliche Neugier stellt sich ein. Der Konsument gewinnt Aktivität und spielt mit; Operationen auf den höheren Stufen leuchten ihm ein. Ein Rechtswissenschaftler taucht auf, der die These vertritt, es sei unmöglich, Rechtsnormen drüben mit Rechtsnormen hüben zu messen; Professor Kaufmann heißt er, ist Emigrant und hält wenig von konsequenter Thesenverfolgung, verteidigt also den Schützen, obwohl er doch eigentlich das Gericht als nicht zuständig ansehen müßte, verwandelt den roten Täter in eine Albert-Schweitzer-Natur (In den Busch haben Sie gezielt, nicht auf den Mann) und scheint so zu verhindern, daß der Vopo bestraft wird, während der potentielle Grenzschützer aus vergangener Zeit – Anno 1936 auf die flüchtenden Kaufmanns anlegend – ungeschoren davonkommt.

Ein schöner Plan, ein guter Plan – aber da ist noch der Kriminalist, der kennt seine Pappenheimer und weiß, daß Vopo Kroeger lügt. Ein Zweikampf bahnt sich an. Schachspieler streiten gegeneinander und benutzen ihre Figuren mit Geschick. Gott und Mephisto ringen um Fausteris problematische Seele. Der Teufel ist ein Meister aus Deutschland, hat immer seinen Befehl ausgeführt und sucht deshalb Komplicenschaft mit dem gehorsamen Schützen von drüben; Gott aber kümmert nur der Triumph; ihm ordnet er alles andere unter, schert sich nicht um die Wahrheit, fragt Kroeger kein einziges Mal, wie es nun wirklich war, und schreckt am Ende selbst vor der Erpressung nicht zurück. (Wenn Sie mir den Mann lassen, Kriminalrat, und in Pension gehen, lasse ich gewisse Dinge aus Ihrer Vergangenheit auf sich beruhen.)

Nein, das ist kein guter Schluß, das ist der Anfang eines zweiten Stückes. Das Problem wird personalisiert, das Gedankenspiel sinkt auf die Ebene eines Reißers herab. Wieviel besser, wieviel luzider hätte der Autor seine Operationes spirituales durchführen können, wieviel klarer wäre das Problem der manipulierbaren Tat zutage getreten, wenn Gott kein Emigrant und Mephistopheles kein Schuldiger gewesen wäre, dessen Name in den Ludwigsburger Akten steht. Gott ein Rechtsfanatiker, Mephisto ein Verkünder der Ordnung und des Gehorsams, beider Schicksale nicht im Extremen, sondern knapp jenseits der Mittellinie angesiedelt... so, meine ich, hätte aus dem personalisierten Denkspiel ein Traktat werden können: der Streit um den Sergeanten Kroeger. Momos