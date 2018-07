Die meisten glauben: Juden als Volk habe es immer nur im Lande Israels gegeben, im Exil jedoch nur jüdische Religionsgemeinschaft. Das stimmt aber nur für Mittel- und Westeuropa. Im slawischen Osten waren die Juden ein Volk. Sie lebten nicht in Gettos, aber in geschlossenen Siedlungen und Quartieren, sie hatten zwei eigene Sprachen: die jiddische und die hebräische, und in beiden Sprachen gab es Zeitungen, Bücher, Theater, Schulen. Es ist daher ein grundlegender Unterschied zwischen den Dichtern und Malern aus dieser geschlossenen jüdischen Kulturwelt und solchen weiter westlich angesiedelten, bei denen zwar das geistige Stigma ihrer jüdischen Vorfahren oft stärker spürbar bleibt, als sie selbst es wissen und wollen, die aber doch in vielem Grundlegenden von der fremden Umwelt her geprägt sind. Der Unterschied wird deutlich etwa beim Vergleich der Bilder Max Liebermanns mit denen Marc Chagalls oder den Romanen Schnitzlers und Werfels mit jenen der jiddischen Klassiker Osteuropas.

Ostjüdischer Herkunft sind auch der Dichter Isaac Bashevis Singer und der Graphiker Maurice Sendak, die in New York zusammen ein Kinderbuch geschaffen haben –

Isaac Bashevis Singer: „Zlateh, die Geiß und andere Geschichten“, aus dem Englischen von Rolf Inhauser, mit Zeichnungen von Maurice Sendak; Verlag Sauerländer, Aarau; 94 S., 9,80 DM.

Singer, Rabbinersproß aus Radzymin in Großpolen, ist noch ganz in der jüdischen Geistestradition aufgewachsen. Er schreibt Jiddisch, heute eine fast tote Sprache. Er kennt das ganze immense hebräische und aramäische Schrifttum seiner Vorfahren. Es hat, zusammen mit dem bitteren Wissen um den Untergang des ostjüdischen Volkes, Singers Dichtung geprägt. Randsituationen ziehen ihn an, in denen Unheimliches, Dämonisches aufleuchtet. Die ganze Spuk- und Märchenwelt Altbabylons, die er aus dem Talmud kennt, bricht in seine Romane und Novellen herein, auch in die bezaubernden Kindergeschichten dieses Buches.

Talmudphantastik und eine große, tiefe Müdigkeit. Da ist zum Beispiel ein Junge, der möchte lieber tot sein als sich dem Lebenskampf stellen. Der kluge Arzt weiß Rat: Er befiehlt den Eltern, reichen Leuten, dem Jungen das Paradies nach Talmudmuster als ewiges, komfortables Einerlei so lange vorzuspiegeln, bis der Junge, vor Ungeduld zitternd, die bisher gehaßte Aktivität vorzieht. Waren in dieser Geschichte die Engel nur verkleidete Diener, so treten in andern Erzählungen des Buches die Teufel, Hexen und Dämonen der altjüdischen Sagenwelt wirklich auf und werden nur mühsam durch ein religiöses Ritual vertrieben. Auch alte jüdische Narrengeschichten erzählt uns Singer, so jene aus Chelm, dem jüdischen Schilda. Seinerzeit haben die Juden diese Schwanke aus Deutschland in den slawischen Osten mitgebracht, jedoch schon längst mit jüdischen Elementen durchwoben. An Stelle des Bürgermeisters ist es hier der parodierte „weise Rabbi“, der das Spiegelbild des Vollmondes im Wasserfaß für dunkle Nächte einfangen läßt oder Rat weiß, wie die Kinder aus dem Haufen ineinander verhaspelter Beine die eigenen herauserkennen sollen.

Aber da ist doch ein profunder Unterschied zum altdeutschen Volksmärchen: Es fehlt das herbeigezauberte Happy-End. Wenn es meist dennoch gut ausgeht, so nur, weil mitleidige Nachbarn helfen oder weil zum Beispiel endlich Schnee fällt, so daß der arme Kürschner endlich Aufträge bekommt, folglich Brot hat für seine hungrigen Kinder und nun die arme Ziege, die er schweren Herzens dem Schlächter verkaufen wollte, doch behalten kann.

Völlig aus dem Geist dieser alten ostjüdischen Kinderwelt heraus hat Sendak seine Illustrationen des Buches geschaffen, obwohl er, im Gegensatz zu Singer, bereits in New York geboren ist. Aber er muß als Kind diese armen, schwerfälligen, gedrückten jüdischen Proletarier in Kaftan und Russenmütze und diese jüdischen frommen Weiber in Kopftuch und Schürze noch in den Einwanderervierteln New Yorks gesehen und intensiv erlebt haben. Wo und wann hat er aber die ukrainische weite Ebene erlebt mit ihrem zarten Schneeduft, ihrer Melancholie, ihrem weichen Zauber, ihren flachen Bächen, ihren Holzzäunen und schiefen, strohgedeckten Bauernhütten? Sie stehen in seinen Bildern, als wären sie seinen verträumten Kindererinnerungen entstiegen. Salcia Landmann