Vor dreißig Jahren, in der Nacht zum zehnten November 1938, brannte es in Deutschland. Es war die „Reichskristallnacht“, die Nacht, in der die große Judenhatz begann. 191 Synagogen gingen in Flammen auf, 76 wurden demoliert. Zerstört wurden 7500 jüdische Geschäfte, verhaftet 20 000 Juden. Und das war erst der Anfang.

Zwei Wochen nach jener Nacht hieß es auf der Titelseite des „Schwarzen Korps“ unter der süffisanten Schlagzeile „Juden, was nun?“:

„Wenn die sogenannte Weltöffentlichkeit außer Rand und Band geriet, weil unsere Barbarei’ die Juden daran hinderte, unsere Frauen und Töchter zu mißbrauchen, so waren wir mit vollem Ernst bei der Sache, den anderen die Judenfrage zu erläutern – du heilige Einfalt.“ Das sei, so meint das Blatt, nationalsozialistischer Stil bis zu jenem 9. November 1938 gewesen. Und es fährt fort:

„Was ist denn die Wirklichkeit? Weder Mr. Roosevelt noch ein englischer Erzbischof noch sonst ein prominenter Patentdemokrat würde sein Töchterlein einem schmierigen Ostjuden ins Bett legen ... Wir sind gegen Steigerungen des großen Weltjudengeschreis immun geworden. Daraus leitet das einfache Volk eine Weisheit ab, an der nicht zu rütteln ist. Man hört diese Meinung auf Schritt und Tritt: Hätten wir die Judenfrage schon 1933 total und mit den brutalsten Mitteln gelöst, so wäre das Geschrei auch nicht ärger gewesen, als es seither stetig ist, da wir die Judenfrage Zug um Zug lösen ... Diese Meinung ist an sich richtig. Sie mußte nur Theorie bleiben, weil uns damals die militärische Macht fehlte, die wir heute besitzen ... Weil es notwendig ist, weil wir das Weltgeschrei nicht mehr hören und weil uns schließlich auch keine Macht der Welt daran hindern kann, werden wir also die Judenfrage nunmehr ihrer totalen Lösung zuführen. Das Programm ist klar. Es lautet: völlige Ausscheidung, restlose Trennung.“

So stand es, schwarz auf weiß, zwei Wochen nach der „Reichskristallnacht“ im „Schwarzen Korps“, der „Zeitung der Schutzstaffeln der NSDAP, Organ der Reichsführung SS“. Die Ankündigung war unüberhörbar, die Warnung eindeutig. Drei Jahre später begann in Auschwitz das erste Krematorium zu „arbeiten“. Völlige Ausscheidung, restlose Trennung ...

Noch am 21. Juli desselben Jahres, nur neun Wochen vor dem großen Pogrom, hatte sich Himmlers Wochenblatt in einem Text zu einer Bilderseite über die Kennzeichnungspflicht jüdischer Geschäfte solchermaßen entrüstet:

„Torquemada (spanischer Generalinquisitor im 15. Jahrhundert), der seinen Opfern glühende Kugeln in die Achselhöhle binden ließ, ihre Beine in spanische Stiefel zwängte und Jungfrauen in solche aus Gußeisen steckte, war ein hinter bunten Schmetterlingen hertollender Schäferknabe, gemessen an den von uns an den Juden verübten Greueln.“ Das war, im Juli 1938, noch ironisch gemeint. Es war schon damals eine bittere Ironie. Wahr aber wurde es dann doch bald. Die Torquemadas waren Männer der SS wie Boger, wie Kaduk. Und Adolf Eichmann war der Organisator der wirklichen Greuel, Offizier in der schwarzen Uniform der SS, Abonnent des „Schwarzen Korps“ und nun gewiß kein „Schäferknabe“ ...