DDR – Was taugt der Schlager nach Plan?

Von Cornelia Jacobsen

So mager war unser Abschneiden noch nie“, kritisierte unlängst die Ostberliner Tageszeitung „Junge Welt“ die DDR-Equipe, die am Internationalen Liederfestival in Zoppot teilgenommen hatte, das Blatt forderte kategorisch, daß „wir in Sopot – und auf anderen Festivals – mit Titeln aufwarten, über die man spricht“.

Die Pop-Musik, diese Stiefschwester von Polyhymnia und Terspichore, hat es in der DDR nie leicht gehabt. Sie soll „eine wirkliche Unterhaltungskunst sein, die klar die Klassengrenze zwischen Sozialismus und Kapitalismus zieht“, wie es Klaus Gysi, Minister für Kultur der DDR, einmal formuliert hat; sie soll keine „Elemente des kleinbürgerlich verflachten, kapitalistischen Amüsierbetriebes“ („Neues Deutschland“) erkennen lassen, und sie soll „Weltniveau“ und nichts gemein haben mit „der Talmikunst vom Schlagermarkt der Großverdiener“ – außer deren Erfolg beim Publikum.

Der mit Ernst gestellten Aufgabe, die heitere Muse auf Vordermann zu bringen, widmen sich eine Reihe von Leuten mit Fleiß und Elan. Einer von ihnen ist Hajo Lehmann, Chefredakteur der „Amiga“-Produktion. (Unter dem Namen „Amiga“ bringt der „VEB Deutsche Schallplatte“ seine Unterhaltungsmusik-Produktionen heraus). Er ist kein Funktionär, er ist Musiker. 1952 bestand er sein Staatsexamen als Klarinettist. Er wurde Musikredakteur beim Rundfunk und ist jetzt seit einem Jahr bei „Amiga“; nebenher komponiert er. Er ist der Typ des kühl Engagierten, ein Künstler ohne eine Spur von Schwärmerei, ein Organisator ohne Kaufmannsallüren. Ich schätze ihn auf Ende Dreißig.

Ein Mann wie Hajo Lehmann hätte bei „Polydor“, „Electrola“ oder „Decca“ sicherlich ebensoviel Einfluß wie bei „Amiga“; freilich wäre dort sein Büro weniger karg und weniger altmodisch eingerichtet. Seine westlichen Kollegen in vergleichbaren Positionen haben es leichter als er; denn ihre Aufgabe ist es (läßt man alle Berufszier einmal fort), ihrem Unternehmen möglichst viel Geld einzubringen. Hajo Lehmann aber muß versuchen, Firmeninteresse und Staatsprestige auf einen Nenner zu bringen.

„Wir sehen die heitere Muse ein bißchen anders, als Sie es tun, und wir schätzen das Radio-Luxemburg-Niveau nicht sehr“, meint Hajo Lehmann; dann aber sagt er achselzuckend: „Leider ist’s wohl immer so: Die verbotenen Früchte schmecken immer am süßesten, darum werden bei uns immer noch sehr viele Westsendungen gehört.“ Sachlich, ohne Spur von Gehässigem, spricht er von der Beliebtheit westlicher Schlager, sagt „wenn doch alles, was von Ihnen kommt, so gut wäre wie die Beatles“ und fragt mich geradeheraus, ob uns denn nicht auch die vielen verlogenen Schnulzen auf die Nerven gingen.