Von Hansjakob Stehle

Christian Schmidt-Häuer und Adolf Müller: "Viva Dubček – Reform und Okkupation in der ČSSR", mit einem einführenden Bericht von Heinrich Böll; Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 1968; 191 S., 7,80 DM.

Vielleicht hat der Dichter, berührt von nur viertägigen Impressionen, in einem Bild erfaßt, wozu der Journalist, der Historiker und Soziologe noch allzu geringen Abstand, allzu begrenzte Information besitzen: Heinrich Böll entdeckte im Aufbruch der Tschechen und Slowaken dieser Monate die Typologie des hussitischen Anspruchs, der nun auch den Kommunismus "in beiderlei Gestalt", sozialistisch und demokratisch, verlangte und so in Konflikt mit dem Moskauer Pontifex geriet, der nur die eine, einzige Gestalt gelten läßt – "wie Rom die Katholiken für Jahrhunderte schnöderweise aufs trockene Brot verwies". Freilich, wenn nun der ganz andere, bittere Kelch der Okkupation, der an der Tschechoslowakei noch keineswegs vorübergegangen ist, nicht zum Schierlingsbecher der Reform werden sollte (und diese Hoffnung bleibt, wie dieses Buch am Ende zeigt), dann ist es nicht Hus, sondern Schwejk, der dazu verhilft. Dieser Schwejk, der keineswegs in den Tagen der Besetzung "an Biermangel" starb, wie es Böll schien, sondern – genauso wie das Bier–alsbald wieder zum Vorschein kam. Wenn irgendwer, so ist er es, der die Utopie vor sich selbst retten kann.

Denn daß es sich um eine Utopie – im besten Sinne des Wortes – handelte, was sich in der Tschechoslowakei zwischen Januar und August 1968 verwirklichen wollte, das macht dieses Buch wie bisher kein anderes deutlich – ohne es auszusprechen. Christian Schmidt-Häuer, Prager Korrespondent großer bundesdeutscher Blätter, hat sich weder vom persönlichen Erlebnis noch vom verlegerischen "Schnellschuß", dem er das Pulver zu liefern hatte, verleiten lassen: Er hat die Serie der allzu hurtigen CSSR-Bücher nicht um einen Gefühlsausbruch im Sinne des irreführenden Titels oder um eine Expreßreportage vermehrt, sondern einen so genau wie möglich informierenden, chronologisch und sachlich geordneten Bericht geliefert, klug die Wendemarken und Höhepunkte der Entwicklung vom Schriftstellerkongreß im Sommer 1967 bis zum Moskauer Abkommen des Oktober 1968 herausgearbeitet und ohne Pathos die Dramatik der Ereignisse selbst wirken lassen. Er verteilt selten Zensuren, wenn auch erkennbar wird, daß er nicht nur aus einer distanzierten Beobachterposition schreibt, sondern das große Experiment dieser Monate mit Sympathie begleitet.

Vor allem das Spontane, echt Demokratische der Reformbewegung, ihre aus Volkswillen und Intellektuellen-Ideen gespeiste Kraft wird deutlich, aber auch der – unvermeidliche – Widerspruch zum kommunistischen Machtverständnis, in den sie ungewollt gerät. "Die KP wurde mehr bewundert als je eine bürgerliche Partei zuvor", schreibt Schmidt-Häuer, um gleich darauf zu schildern, wie die führenden Reformer mit den klassischen Methoden kommunistischer Machtmanipulation (Akklamation statt geheimer Abstimmung, Zuziehung von Betriebsdelegationen, Voraus Veröffentlichung des Textes in der Presse) das Plenum des Zentralkomitees am 19. Juli "überfahren", die Konservativen zum Verstummen bringen und sich so eine einstimmige Annahme der Antwort auf den Brief der "Warschauer Fünf" sichern. "Nichts von ‚moralischem Tenor‘, den der Warschauer Brief beklagte", meinte der Autor. Hm ...

Zweifellos hatte die Presse der ČSSR einen "weitaus höheren Wert bekommen als in den meisten westlichen Ländern", aber wurde deshalb auch, wie Schmidt-Häuer meint, die "Transparenz der Gesellschaft größer als in den kapitalistischen Ländern"? Extreme Stimmen wie die Ivan Svitaks waren nicht nur ein Vorwand für die Intervention (dies gewiß auch), sie waren ebenso ein Symptom für eine gar nicht sehr "transparente", eher undurchsichtige Manipulation der öffentlichen Meinung, die der politischen Führung in wichtigen Momenten den Rücken schwächte. Schmidt-Häuer beschreibt die Ursache sehr präzise:

"Partei, Regierung und Politiker konnten es sich praktisch nicht mehr leisten, den massiven Unwillen der äußerst wachsamen Presse zu erregen ... Da die Partei aber aus eigenem Antrieb fast allen administrativen Mitteln abgeschworen hatte, konnte sie sich ... plötzlich relativ machtlos einem breiten Strom öffentlichen Widerspruchs gegen übersehen." Relativ machtlos deshalb, weil die Tschechoslowakei keine Schweiz ist und durch Pressefreiheit plus Abbau des Stalinismus auch noch nicht geworden war, sondern ein Land, in dem nach wie vor nur eine Partei ihren Führungsanspruch zu praktizieren hatte. Eine Diktatur aber, die sich ihrer diktatorischen Mittel begibt, ohne diesen Anspruch aufgeben zu können, wird – "relativ machtlos".