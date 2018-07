Inhalt Seite 1 — Proteste aus Lotte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der frühere Bundesverkehrsminister Hans Christoph Seebohm im Jahre 1965 ein Teilstück der Autobahn Hansalinie dem Verkehr übergab, mußte er ein Hinweisschild passieren, daß ein Oldenburger Landwirt auf die Autobahn gestellt hatte. „Herr Seebohm, Achtung! Sie betreten an dieser Stelle [Privateigentum. Der Bund hat das Grundstück weder: bezahlt noch gekauft.“ Seebohm quittierte den Hinweis mit einem süffisanten Lächeln: und griff zur Schere.

Sein Nachfolger im Amt, Georg Leber, brauchte allein drei höchst ministerielle Erlasse, um der Abfahrt an jenem Ort einen Namen zu geben, in dem die – verbissensten Protagonisten für die Autobahn Hansalinie wohnen, nämlich die Autobahnausfahrt nach Osnabrück. Sie liegt vor den Toren Osnabrücks, aber auf nordrheinwestfälischem Gebiet, in der winzigen Gemeinde Lotte. Lebers erster Erlaß, das Autobahnkreuz „Osnabrücker, Kreuz“ zu nennen, ließ Lottes Bürger auf die Barrikaden steigen. Proteste, Bürgerversammlungen, Unterschriftensammlungen und was es der demokratischen Protestmöglichkeiten noch mehr gibt, alles das warfen die Lotter in die westfälische Waagschale; sie wollten „ihr Autobahnkreuz“ haben. Leber sollte, falls er sich dorthin wagen würde, mit schwarzen Fahnen empfangen werden und lautstarken Protesten! Niemand weiß, ob der Minister um seine Publicity fürchtete, als ein neues Dekret verkündete, nunmehr sollte das vielzitierte Verkehrsblatt „Lotter Kreuz“ heißen. Ob sein letzter Erlaß salomonisch genannt werden kann, bleibt dahingestellt. Jedenfalls prangt seit dem 14. November 1968 an der Stelle, wo die Hansalinie und die Europastraße 8 sich kreuzen, das Schild „Autobahnkreuz Lotte-Osnabrück“.

Als Georg Leber, wenige Minuten bevor er durch Funk den Befehl an die Bauarbeiter gab, die Barrieren an den Autobahnabfahrten der Hansalinie zu räumen, im Osnabrücker Rathaus seinen Namen in das Goldene Buch schrieb, schauten von den Wänden des Friedenssaales würdige Männer auf ihn herab. Sie hatten vor 320 Jahren, den Frieden zum Dreißigjährigen Krieg ausgehandelt. Des Ministers Namenszug im Goldenen Buch beendete ebenfalls einen dreißigjährigen Krieg der Osnabrücker und ihrer Verbündeten um „ihre“ Autobahn.

„Der Hauptwarenverkehr der Stadt Osnabrück und der näheren Umgebung bewegt sich auf der Nord-Süd-Linie. Das hiesige Wirtschaftsleben verlangt daher leichte und schnelle Transportmöglichkeiten für hochwertige Stückgüter zur Küste und zum Industriegebiet. Handel und Gewerbe würden ohne Autobahn im Wettbewerb stark benachteiligt sein.“ Diese Erkenntnis, von Weitsicht und profundem Wissen um die wirtschaftlichen Notwendigkeiten des westlichen Grenzraumes zeugend, ist in einer Eingabe niedergelegt, die die Industrie- und Handelskammer zu Osnabrück zu einer Zeit verfaßte, als Georg Leber sich anschickte, kaufmännischer Lehrling zu werden, als er noch gar nicht an Politik dachte, geschweige denn an ein Bundesverkehrsministerium, nämlich im Jahre 1937.

Dazu muß man wissen, daß die Hansalinie, fast präzis in ihrer heutigen Linienführung, bereits 1937 in das Reichsautobahnnetz aufgenommen worden war. Ja, die Anfänge reichen sogar in eine politisch suspekte Zeit. Denn schon 1926 hatte die „Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau“ Zukunftsmusik gespielt, als sie eine durchgehende Verbindung von der Nordsee zum Ruhrgebiet über Osnabrück und Münster vorschlug. Daß die Hansalinie eine Papierlinie blieb, entschied sich dann sehr schnell im Jahre 1939. Der Zweite Weltkrieg war allerdings nur eine Unterbrechung des dreißigjährigen Kampfes um die Hansalinie, der dann 1949 mit der gleichen Hartnäckigkeit wieder aufgenommen wurde.

Die Gutachten, Proteste, Resolutionen und Denkschriften zur Hansalinie füllen einige gutbemessene Aktenschränke, und es war eine herbe Enttäuschung, daß das Lieblingskind der Industriezentren zwischen Hamburg und Aachen 1952 nicht in das erste Ausbauprogramm zur Ergänzung des Autobahnnetzes aufgenommen wurde. Immerhin erreichten die Kammern von Bremen, Münster, Oldenburg und Osnabrück sowie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe neben eindeutigen Sympathiekundgebungen zahlreicher Abgeordneter und Minister für die Hansalinie, daß die Westside Story nicht nur in Moll gesungen werden mußte: 1957 erklärte Dr. Hans Christoph Seebohm, die erste Ausbaustufe bei Bremen werde in Angriff genommen.