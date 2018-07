Inhalt Seite 1 — Schläge heiligen den Zweck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alzey Rheinland-Pfalz

Der Erzieher Arno W., sechsundvierzigjährig, war vier Jahre Soldat. Anschließend in Gefangenschaft. Im Mecklenburgischen besuchte er nach dem Kriege einen Lehrerbildungskursus, ein Jahr später machte er sein pädagogisches Examen. Anschließend Volksschullehrer in der rheinland-pfälzischen Stadt Alzey.

Das Erziehungsobjekt: Hansi J., zehn Jahre. Sein Vater, ohne geregelte Arbeit, Alkoholiker. Die Eltern seit 1963 geschieden. Es sieht die Mutter selten, den Vater und zwei jüngere Geschwister, irgendwo untergebracht, nie. Hansi lebt bei den Großeltern, er schielt: die Schüler hänseln ihn. Die Lehrer bezeichnen das Kind als durchschnittlich intelligent, umgänglich zuerst, später aggressiv. Es lügt, beschuldigt und belästigt andere. Nachforschungen über die frühkindliche Entwicklung werden nicht betrieben. Schüler des Lehrers Arno W.

Der Fall: Hansi J. wirft seinen Schulranzen vom dritten Stock des Schulgebäudes auf die Straße. Lehrer W. stellt Hansi zur Rede, der bestreitet. Die erste Strafe: zwanzig Minuten muß Hansi an der Heizung „schmoren“. Noch während des Unterrichts erfährt Lehrer W., Hansi habe sich das Übungsheft einer Mitschülerin angeeignet. Hansi bestreitet erneut.

Arno W. sieht sich gezwungen, zu einem exemplarischen Strafmittel zu greifen: einem Haselstock, einen Meter lang, einen Zentimeter stark.

Das sichtbare erzieherische Ergebnis, laut Gerichtsprotokoll: „Eine größere Anzahl langer blutiger Striemen am Rücken und an den Beinen: am linken Oberschenkel, seitlich, zehn Zentimeter oberhalb des Knies, eine querverlaufende, acht Zentimeter lange Blutunterlaufung, drei Zentimeter breit, in der Mitte eine strichartige Rötung von drei Zentimeter Länge und einem Zentimeter Breite. Am rechten Oberschenkel, seitlich, am Ansatz der Gesäßfurche, eine vier Zentimeter lange und zwei Zentimeter breite Blutunterlaufung. Eine weitere dieser Art in der Mitte der linken Gesäßhälfte.“

Die Hiebe saßen. Das Amtsgericht in Alzey verurteilte den Lehrer W. wegen (gefährlicher) Körperverletzung im Amte zu einer Geldstrafe von 450 Mark, ersatzweise fünfzehn Tage Gefängnis. Arno W., so begründete das Gericht, habe in Ausübung seines Erziehungsamtes die Grenzen des Züchtigungsrechts überschritten. Die Prügel seien unangemessen gewesen, weil die „normalen Folgen einer Erziehung mit Zuchtmitteln“ grundsätzlich keine Gesundheitsschädigung hervorriefen. Die pädagogische Zweckmäßigkeit verneinte das Gericht. Im übrigen habe auch das Kind einen Schutzanspruch vor Übergriffen.