Von Marcel Reich-Ranicki

Wenn in unserer Zeit, in der die Buchproduktion beängstigende Ausmaße annimmt, die Autobiographie eines nicht nur gestern, sondern auch heute noch oder schon wieder berühmten Schriftstellers, die seinem unzweifelhaften Wunsch gemäß „baldigst“ nach seinem Tode erscheinen sollte, lange ungedruckt bleibt und der Öffentlichkeit erst nach siebenunddreißig Jahren vorliegt, dann kann man sicher sein, daß sich dahinter etwas Extremes verbirgt.

Denn was aus prominenter Feder stammt und trotzdem der Wissenschaft wie dem Publikum so hartnäckig vorenthalten wurde, ist in der Regel sensationell oder schlechtweg enttäuschend. Hier, bei

Arthur Schnitzler: „Jugend in Wien“ – Eine Autobiographie, herausgegeben von Therese Nickl und Heinrich Schnitzler, Nachwort von Friedrich Torberg; Verlag Fritz Molden, Wien; 384 S., 26,– DM

trifft leider das zweite zu. Das allerdings macht den Fall wieder interessant.

Daß nämlich ein Arthur Schnitzler, also einer der besten Beobachter und Psychologen unter den Schriftstellern seiner Epoche, ein vorzüglichen Erzähler, ein Meister ebenso der intimen Analyse wie der Milieuschilderung, in jahrelanger Arbeit, eine für die Nachwelt bestimmte Autobiographie verfaßt hat, die sich jetzt – trotz unzähliger Bekenntnisse und Geständnisse, trotz bemerkenswerter und schöner Passagen – als ein nicht gerade aufregendes, als ein, alles in allem, eher unerhebliches und mattes Buch erweist, das scheint mir immerhin verwunderlich und fast schon sensationell zu sein. Und es lohnt sich, die Frage nach den mutmaßlichen tieferen Gründen zu stellen.

Schnitzlers literarischer Weg begann verhältnismäßig spät – als er an die Öffentlichkeit trat, war er schon über dreißig –, führte aber sofort steil aufwärts; und zwar, von heute her gesehen, durchaus mit Recht. Denn die mild-ironischen und wehmütig-geistreichen Szenen seines „Anatol“-Zyklus und das lyrische Volksstück „Liebelei“, diese stillste und zarteste Romanze des modernen deutschen Theaters, drückten das Lebensgefühl einer ganzen Generation aus, vielleicht sogar einer Epoche.