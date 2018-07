Molekularbiologen haben eine Bombe in ihrem Keller entdeckt“, meldete kürzlich das britische Wissenschaftsblatt New Scientist und erläuterte die Tragweite des Fundes: „Sie war fein säuberlich am Eckpfeiler des ganzen schönen und philosophisch befriedigenden Gebäudes der Molekularbiologie deponiert, das zu errichten 20 Jahre emsiger Arbeit gekostet hat.“

Die „Bombe“ mißt nur wenige millionstel Millimeter und ist unter Veterinärmedizinern als Erreger einer wenig bekannten Schafskrankheit namens Scrapie bekannt. Brisanz für Molekularbiologen, ja für Biologen überhaupt, gewannen die winzigen Krankheitserreger, als Forscher entdeckten, daß die Erreger offenbar keine Nukleinsäuren enthalten. Nukleinsäuren aber gelten als unerläßliche Voraussetzung für Vermehrung und Vererbung.

Dennoch vermehren sich Scrapie-Erreger. Dieser unbezweifelbare Sachverhalt wirft die Frage auf, ob Nukleinsäuren wirklich die universale Rolle im Erbgeschehen spielen, die ihnen Biologen auf Grund umfangreicher und mehrfach mit Nobelpreisen ausgezeichneter Forschungsarbeit zuerkannt haben.

Die Schafskrankheit Scrapie ist Tierärzten seit nahezu 200 Jahren bekannt. Die Tiere werden von einem unwiderstehlichen Drang erfaßt, sich an Zaunpfählen, Bäumen oder Mauern zu scheuern. Auf dieses Symptom weist denn auch der Name der Krankheit hin, den die Veterinäre von dem englischen Verb to scrape – schaben, kratzen ableiteten.

Im Verlauf der Krankheit, die etwa einen Monat dauert, werden die Tiere immer unruhiger und verwirrter, bis sie schließlich zusammenbrechen und verenden.

Experimente zeigten, daß Scrapie eine Infektionskrankheit ist. Als Forscher Extrakte aus den Gehirnen scrapiekranker Tiere anderen Schafen einspritzten, erkrankten diese Tiere ebenfalls an Scrapie. Allerdings dauerte es bis zu vier Jahren, bevor die Krankheit ausbrach.

Vor der Injektion hatte die Hirnflüssigkeit ein feines Filter passiert, das keine Bakterien durchließ. Die Scrapie-Forscher folgerten daher, daß die Erreget der Schafsseuche zu den Viren zu zählen seien. Weitaus kleiner als Bakterien und im Lichtmikroskop nicht mehr erkennbar, sind Viren die einfachsten bisher bekannten fortpflanzungsfähigen Partikel.