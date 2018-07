Von Ulrich Schiller

Moskau, im November

Rückwirkungen auf die Invasion der Tschechoslowakei hatten die Sowjetführer selbstverständlich. einkalkuliert – in der kommunstischen Welt wie im atlantischen Bündnis. Daß die NATO-Staaten so zögernd reagieren würden, war für die Sowjetunion eine angenehme Überraschung; aber nun, nach Brüssel, antwortet Moskau mit einem wütenden Propagandafeuer. Es richtet sich in erster Linie gegen die Bundesrepublik, in zweiter Linie gegen Großbritannien – gegen die europäischen Mächte also. Die Vereinigten Staaten werden in der Polemik nahezu ausgespart.

Die sowjetische Führung hat mit ziemlichem Gleichmut verfolgt, ob im amerikanischen Wahlkampf Nixon oder Humphrey das Rennen machen würde. Der schnellen positiven Reaktionen auf Johnsons Bombenstopp-Verordnung für Nordvietnam folgte, noch ehe in Moskau am 6. November das amerikanische Wahlresultat bekannt war, die Einladung an Washington zu Verhandlungen über Rüstungsbeschränkungen für Trägerraketen und Raketenabwehrsysteme. Am 11. November setzte auch Ministerpräsident Kossygin dem durchreisenden ehemaligen Verteidigungsminister McNamara in Moskau auseinander, daß die Zeit für solche Verhandlungen gekommen sei. Jetzt sind die USA am Zuge.

Im übrigen behandelt die Sowjetpresse den künftigen Präsidenten Nixon zurückhaltend, jedoch nicht unfreundlich. Dafür, daß Nixon "Ordnung und Gesetz" wieder zur Geltung zu bringen verspricht, hat man in Moskau unausgesprochen volles Verständnis. Sein Ausspruch wird zitiert, daß die Periode der Konfrontation mit der Sowjetunion vorüber und die Periode der Verhandlungen gekommen sei. Man weiß, daß auch Nixon den Atomsperrvertrag durchzubringen, die von Johnson eingeschlagene Verhandlungspolitik in Vietnam fortzusetzen und den Konflikt im Nahen Osten zu beenden gewillt ist.

Daß Nixon andererseits gegenüber der kommunistischen Welt aus einer Position der Stärke verhandeln will, hat für die Sowjets im Augenblick sogar Vorteile: Um so besser können sie selber ihre Politik zur Straffung des Warschauer Paktes begründen. Klare Block- und Machtverhältnisse – das ist es, was die an bewegungslosen Dogmen orientierten Sowjetführer für die Gegenreformation und Redisziplinierung des Ostblockes heute, brauchen. Nur keine Bewegung zwischen den Blöcken!

Dieses Denken, brachial realisiert in der Tschechoslowakei, beherrscht auch die Anstrengung des sowjetischen Politbüros und seiner Vorreiter Gomulka und Ulbricht, die Auswirkungen des 21. August auf die kommunistischen Parteien aufzufangen oder, wo nötig, zu kontern. Denjenigen, die bereit sind, Moskaus führende Rolle grundsätzlich anzuerkennen, wie zum Beispiel die französischen Kommunisten, bietet man Frieden an; wer das nicht akzeptiert, zum Beispiel die italienische KP, dem wird gedroht; schließlich – so Gomulka – könnten sich die herrschenden kommunistischen Parteien ihre Strategie und Taktik nicht von den westlichen Parteien vorschreiben lassen. Mit anderen Worten: nur der Moskauer Block befindet, was marxistisch-leninistische Politik ist.

Mit solchem Blockdenken arbeitet sich Moskau an die Großkonferenz der kommunistischen Parteien heran. In der Tschechoslowakei ist das kalte Abwürgen des Reformkurses in Gang gekommen – ein Prozeß, den das sowjetische Politbüro über die legale Prager Führung gefahrloser in Szene gesetzt hat, als wenn es nach dem 21. August dem Land eine Regierung von Kollaborateuren oktroyiert hätte. Die Idee ist, die Großkonferenz nun nicht unnötig weiter zu verzögern; sie soll vor der Wiederholung des 14. Parteikongresses der KPČ und vor dem Gründungskongreß des tschechischen Zweiges der KPČ stattfinden, also im Frühjahr nächsten Jahres.