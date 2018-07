Inhalt Seite 1 — Strahlung war zu stark Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Anfang war ein Ball aus extrem dichter Materie – sonst nichts. Dieser Urklumpen explodierte, und seither dehnt sich das Weltall aus; unaufhörlich streben Sterne und Sternsysteme voneinander fort.

So stellt sich die Entwicklung des Universums nach der Urknalltheorie dar. Mit ihrer Gültigkeit aber ist ein Befund nicht in Einklang zu bringen, der am 11. November in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht worden ist: Im All gibt es eine langwellige (unsichtbare) Infrarotstrahlung, die hundertmal stärker ist, als nach der Urknallhypothese zulässig wäre.

Als diese Theorie 1948 entwickelt wurde, postulierten George Gamow und andere Physiker, daß die bei der Urexplosion entstandene elektromagnetische Strahlung das Universum nicht habe verlassen können, mithin also immer noch vorhanden sein müsse.

Freilich würden sich mit dem Weltraum auch die Wellen dieser Strahlung gedehnt haben; folglich wären sie nicht mehr als Licht sichtbar, sondern nur noch im langwelligen Bereich der Radio- und Infrarotstrahlen zu finden. Diese Strahlung müßte von der Art sein, wie sie ein perfekter Strahler, ein „schwarzer Körper“ bei einer Temperatur von wenigen Graden über dem absoluten Nullpunkt abgibt.

Charakteristisch für die Schwarzer-Körper-Strahlung ist der Verlauf einer Kurve, die sich ergibt, wenn man die Strahlungsintensität als Funktion der Wellenlänge graphisch darstellt. An dieser Charakteristik, so hoffen die Physiker, müsse die Existenz des vom Urknall verbliebenen „Glühens“ erkennbar sein.

Tatsächlich entdeckten 1965 zwei Physiker der Bell Telephone Company, Dr. Arno Penzias und Dr. Robert Wilson, mit einem Empfangsgerät für Telstar-Sendungen auf der Wellenlänge 7,5 Zentimeter ein Signal, das von der Urknall-Reststrahlung herrühren konnte. Inzwischen sind auf sechs weiteren Wellenbändern solche Strahlen empfangen worden, die denen eines schwarzen Körpers entsprechen würden, der eine Temperatur von 2,7 Grad Kelvin (über dem absoluten Nullpunkt) hat.

Bei dieser Temperatur nun müßte sich die Strahlungsintensität bei der Wellenlänge von einem Millimeter abrupt verringern, und daran, ob solch steiler Intensitätsabfall wirklich vorhanden ist oder nicht, ließe sich die Gültigkeit der Urknallhypothese besonders gut prüfen.