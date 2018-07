Oldenburg

Am 4. November begann am Oldenburg-Kolleg, einem Institut des Zweiten Bildungsweges in Niedersachsen, das neue Semester nicht mit dem üblichen Unterricht, sondern mit einem Streik der Kollegiaten. An der Mauer der Schule hingen Plakate: „Kein Geld – kein Abitur“ – „Kollegiaten ins Obdachlosenasyl“ – „Wir fordern menschenwürdige Wohn- und Arbeitsbedingungen.“

Die jungen Leute, die nach einer Berufsausbildung noch das Abitur machen wollen, hatten, genug davon, daß ihnen geistige Werte unter Bedingungen beigebracht werden sollten, die sie als unerträglich bezeichnen. Für die Kollegiaten ist das Internatsleben Pflicht. Zwei Drittel von ihnen leben in einer notdürftig umgebauten Jugendherberge – in zehn Quadratmeter großen Zimmern schlafen, wohnen und arbeiten je zwei Schüler. Und dafür werden ihnen vom Stipendium 80 Mark Wohngeld abgezogen.

Bei den Aufnahmeprüfungen in diesem Herbst bestanden mehr Anwärter, als im Heim unterkommen können. Um diese überzähligen Bildungswilligen nicht auf 1970 oder noch später vertrösten zu müssen, ging an das Kultusministerium die Bitte, die Studierenden der Oberstufe, die das Internat schon ein Jahr lang genossen haben, privat unterbringen zu dürfen und ihnen dafür das Wohngeld auszuzahlen. Für 1969 wurde das aus Hannover mündlich zugesagt; was bis dahin mit den Neuen passiert, hatte das Kolleg selbst zu regeln.

Kollegiaten und Kollegleitung beschlossen, ihr möglichstes zu tun und noch ein bißchen zusammenzurücken; nur bald stellten die Kollegiaten fest, daß das, was sie gutmütig zugesichert hatten, ganz und gar nicht ging: der dritte Mann hätte in den Zimmerchen „mit dem Kopf unter dem Waschbecken“ geschlafen. Und an Arbeit wäre dabei erst recht nicht mehr zu denken gewesen.

Gewitzt durch manch frühere Erfahrung mit Versprechen des Kultusministeriums in Hannover und der Schulbehörde in Oldenburg, überkam die Kollegiaten Zweifel, ob sich bis Januar wirklich grundsätzlich etwas ändern würde. Sie traten in einen zehntägigen Streik; und als die fünfköpfige Streikleitung dem Kollegium der Schule vortrug, warum gestreikt wurde, stimmten die Lehrer zu, wohl wissend, daß die Sache mit der Wohnung nur eines von vielen Symptomen für unhaltbare Zustände am Oldenburg-Kolleg sei. Im stillen hoffen die Lehrer, der Streik ihrer Schüler könne vielleicht auch daran erinnern, daß das Oldenburg-Kolleg ein Stiefkind der niedersächsischen Bildungspolitik ist.

Daß Leute, die weiterkommen, gar das Abitur machen wollen, dafür erhebliche persönliche Opfer bringen müssen, gehört bei uns immer noch zum guten Ton. Daß die Aufnahme in ein Kolleg nicht nur von Intelligenz und Leistung, sondern auch davon abhängig gemacht werden muß, ob die Anwärter ihr Zimmer bezahlen können, läßt daran zweifeln, ob der Zweite Bildungsweg wirklich als spätes Korrektiv für unterschiedliche soziale Bildungschancen funktioniert. Es lohnt sich also zu streiken.

Hilke Schlaeger