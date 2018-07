Von Paul Schick

6. 10.

Gestern abend Deutschmeisterbowle, darüber nachgedacht und schlafen gegangen, und mitten in der Nacht mit zerbrochenem Kopf aufgewacht. E. liegt schlafwarm da, seit wir beisammen sind, sträubt sie sich gegen ein verzinktes Kartoffelsieb. Endlich, gestern früh, brachte sie ein blitzgescheites vom Trödler. Baujahr 1928. Mein Geburtsjahr, die Gute! Apropos Trödler: Am 17. Januar 1947 (oder war’s 48?–jedenfalls kurz vor viertel drei) trafen wir uns in der Underground – und gestern das Sieb!

E. überraschte mich mit Püree. Harmonische Dämmerstunde.

7. 10.

Der sehr kurze, erstaunlich schlechte Brief eines Franzjacques W. vom Steuerfiskus in H. – mit soviel heiterem Verständnis für meine Schliche, daß man verlockt ist, sich diesen Korrespondenten gelegentlich anzusehen.

8.10.