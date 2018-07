Inhalt Seite 1 — Total verarztete Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmuth Karasek

Chirurgie, so besagt eine boshafte Definition, ist die Kunst, dem Patienten gerade soviel Organe zu entfernen, daß er noch zahlungsfähig bleibt. Es scheint, als habe der junge Berner Arzt Walter Vogt in seinem Beruf ähnliche sarkastische Einsichten über den Stand des Mediziners gesammelt. Denn die Ärzte, die in den Erzählungen des Bandes

Walter Vogt: „Husten“ – Wahrscheinliche und unwahrscheinliche Geschichten; Diogenes Verlag, Zürich; 156 S., 12,80 DM

immer wieder auftauchen, sind wildentschlossene Nachfahren des Doktor Knock, die herausschneiden, was herauszuschneiden geht, dabei erhaben und souverän über die speziellen Bedürfnisse und Leiden des Patienten hinwegsehend. Der Chirurg der Titelgeschichte „Husten“ säbelt in wechselndem Turnus nur linke oder nur rechte Lungenflügel heraus; sein Kollege Nillius entwickelt gar das Verfahren, kranke Organe im Körper der Patienten zu belassen, dafür gesunde herauszuoperieren. Seine Begründung: an das Kranke habe sich der Patient schon gewöhnt, das Gesunde aber könne ihm eines Tages durch Erkrankung gefährlich werden.

Leicht ließe sich an dieser Stelle bildungsbeflissen einfügen, daß die Phobie gegen Mediziner ein bevorzugtes Thema großer Literatur sei, in dem sich Molières „Eingebildeter Kranker“ mit Shaws „Arzt am Scheideweg“ einig weiß, von Prousts bitterem Arzt-Porträt beim Tode der Großmutter, von Tolstojs Arzt-Feindschaft ganz zu schweigen. Aber Vogts Geschichten, die stets im Wahrscheinlichen beginnen und stets im Unwahrscheinlichen enden, haben nicht so sehr die quacksalbernden Schwächen mancher Ärzte im Auge, sondern scheinen in einem Zeitalter totaler Medizin zu spielen. Die Heilkunde avanciert zu einer Art Gottesgnadentum. Auf dem Thron sitzt der unumschränkt herrschende Facharzt, der Koryphäe; demütig, in gebückter Haltung nahen sich die Patienten. Sie scheinen nicht mehr die Heilung ihrer Leiden als höchstes Ziel zu erstreben, sondern die Unterwerfung auf Gnade und Ungnade unter das Messer des Arztes.

So weiß der Band von dem Doktor Nillius zu berichten, daß die Patienten ihn schätzen, weil er so schöne, kunstvolle Narben zu nähen verstünde. Und eine der trockensten und knappsten Geschichten des schmalen Bändchens, der „Herr aus Montevideo“, handelt von dem Glücksgefühl, das zwei Europa bereisende Südamerikaner empfinden, nachdem sie sich bei einem ihnen warm empfohlenen Heilkundigen einer Generaluntersuchung unterzogen haben. Schluß der Geschichte: „Die Dame aus Montevideo ist gesund. Der Herr aus Montevideo ist gesund. Beide sind es zufrieden. Der Herr aus Montevideo bezahlt die Rechnung, ohne einen Blick auf die Aufstellung der einzelnen Posten zu werfen. Er läßt sich seine Gesundheit etwas kosten. So wie andere ihre Krankheit. Der Herr aus Montevideo hat recht.“

Während in dieser Kurzgeschichte die Nüchternheit eines trockenen Erzählstils über die Medizin und ihre Gläubigen herzufallen trachtet, während hier die Pointierung in der totalen Pointenlosigkeit gesucht wird, fährt Vogt in den meisten anderen Geschichten das schwerere Geschütz wilder Unwahrscheinlichkeiten gegen die Heilkunde auf. Der schon mehrfach erwähnte Doktor Nillius entfernt einem jungen kräftigen Mann, der wegen eines harmlosen Leistenbruchs unter das Messer gerät, mit wilden Schnitten die Testikel, ersetzt sie durch Kugeln. Das wirkt wie ein jäher Akt des Sexualneids – und in der Tat entleibt sich der Professor selber, als er erfährt, daß die Entmannungsoperation die Beliebtheit des jungen Mannes bei den Damen noch erhöht habe.