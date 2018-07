Den beiden Grunderfordernissen einer Reform der britischen Gewerkschaften, vereinbarte Spielregeln und Aufgeschlossenheit für die allgemeine ökonomische und soziale Entwicklung, steht als Kardinalübel eine defensive Ideologie entgegen, die sich wider alle richtet. Die männlichen Gewerkschaftler haben bis heute den gleichen Lohn für ihre weiblichen Kollegen erfolgreich verhindert. Soeben erst, auf dem Hundertjahrkongreß in Blackpool, wehrte sich der Vorstand mit allen Mitteln gegen einen Vorschlag, für diese Lohngleichheit notfalls auch zu streiken. Die örtlichen Gewerkschaftsfunktionäre stoßen auf das Mißtrauen der Belegschaften. Beide zusammen mißtrauen übergeordneten Regelungen, die aus den Londoner Hauptquartieren der Einzelgewerkschaften kommen. Die Einzelgewerkschaften wiederum tun alles, um den TUC entscheidungsschwach zu halten. Der TUC hat seine natürlichen Reserven gegen die Unternehmerorganisationen, und schließlich finden sich diese beiden Dachverbände der Sozialpartner gern in argwöhnischen Stellungnahmen gegen die Regierung zusammen, etwa wenn es um die Tarifpolitik geht oder um den Lohnstopp, dieses phantasielose Zwangsmittel, das sich Tories wie Sozialisten nicht mehr aus ihrem Whitehall-Repertoire wegzudenken vermögen.

Solche Igelhaltung steht jeder gemeinsamen Verantwortlichkeit entgegen. Der Gedanke der Mitbestimmung war daher in England immer schwach entwickelt. Er erlebt derzeit eine kontinental inspirierte Neugeburt, aber der Donovan-Bericht hat in Übereinstimmung mit der TUC-Mehrheit abgewinkt. Interessant war dabei die Haltung der Forschungsgruppe, die den Bericht des TUC an die Donovan-Kommission vorbereitete. Dieses aus jüngeren Gewerkschaftlern, Soziologen und Volkswirten bestehende Team befürwortete die Mitbestimmung. Das Establishment strich den Passus.

Solange aber die Trade Unions nicht von sich, aus, und zwar freiwillig, aktive Formen der Mitverantwortung suchen, die über ein Stillhalten in Krisenzeiten hinausreichen, wird es immer Reibungen zwischen ihnen und den betroffenen Staatsinstanzen geben.

Die Zeiten von 1931, da der im Hand haben schwerer Krisen unerfahrene Staat die Millionen arbeitsloser Gewerkschaftler im Stich ließ, sind vorbei. Noch aber wollen die Trade Unions aus diesem immer deutlicheren Übergehen der Sicherungsfunktion an den Staat keine andere Konsequenz ziehen als die einer eher verstärkten Defensive. Auch der Donovan-Bericht möchte im Grunde nichts geändert sehen: Kein Vorgehen, nicht einmal ein disziplinarisches, gegen die Teilnehmer an wilden Streiks; keine obligatorischen Urabstimmungen vor Ausständen; kein Abschaffen des Closed-Shop-Systems, obwohl es klar nachwuchs- und talenthindernd ist; kein Fördern der Industriegewerkschaften und der überörtlichen Tarifverträge. Bestehendes soll eben bestehen bleiben; auch wild streikende Gewerkschaftler sind Gewerkschaftler.

Statt dessen werden neue Institutionen vorgeschlagen: Eine ständige Industrial Relations Commission, mit einem Schwung großer Aufgaben, aber keinen Machtbefugnissen und natürlich auch keinen Möglichkeiten, unkooperative Gewerkschaften oder Unternehmer zur Verantwortung zu ziehen; eine Instanz zur Prüfung gewerkschaftlicher Satzungen; regionale Arbeitsgerichte für Klagen von Trade-Union-Mitgliedern, die sich zu Unrecht aus ihrer Gewerkschaft ausgestoßen glauben. Tausende von neuen haupt- und ehrenamtlichen Schreibtischen also zum Bewältigen von zwei oder drei alten Problemen, deren Lösung dem Nichtengländer so einfach erscheint.

Die nichtgewerkschaftliche Öffentlichkeit, selbst wenn sie den Trade Unions neutral oder sogar wohlwollend gegenübersteht, zweifelt inzwischen, ob es unter der Labourregierung noch zu größeren Reformen kommt. Die Wirtschaftsnöte des Kabinetts Wilson haben dazu bisher keine Zeit gelassen, und nun fehlt wohl auch die Energie, die zu einem großen Überredungsprozeß nötig wäre. Die Labour Party, 1900 als parlamentarischer Anwalt der Gewerkschaften ins Leben getreten, lange Zeit von ihnen als eine Art ehrgeiziger Juniorchef des gemeinsamen Unternehmens betrachtet, muß wohl erst neuen Elan sammeln. Die Trade Unions wissen, daß keine Kraft mehr hinter einer Ankündigung steht, wie sie der inzwischen ausgeschiedene Arbeitsminister Gunter im letzten Herbst tat: Wenn sich die Gewerkschaften nicht selbst reformierten, dann werden die Bürger wie die Kumpel mit Kommissionen getröstet. Es hat sich nicht viel geändert im ersten Jahrhundert seit der Gründung der Trade Unions.