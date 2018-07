Von Eka von Merveldt

Unsichtbar stand über der Tagung des Deutschen Reisebüro-Verbandes in Hannover die Verheißung oder auch die Drohung (je nach Standpunkt und Temperament), daß mit den Jumbo-Jets Ende 1969 eine neue Ära des Massenflugtourismus beginnt. Sie erfordert schon jetzt ungewöhnliche Entschlüsse und Maßnahmen, soll man dem Ansturm gewachsen sein und mit vollen statt mit halbleeren Mammutmaschinen fliegen, die Platz für mindestens 350 Passagiere haben werden.

„Ich schaudere“, sagte einer der Fremdenverkehrsfachleute, „doch manche begrüßen das Kommende schon. Es ist die Zeit gekommen, wo wir aktiver werden müssen, um nicht zu sagen aggressiver. Wir können nicht mehr warten, daß der Kunde ins Haus kommt.“ Der erste Jumbo-Jet, die Boeing 747, befindet sich in der Luft, in einem Jahr, Ende 1969, werden die ersten Reisenden den Luftelefanten besteigen. Er ist 70 Meter lang, 60 Meter breit, 20 Meter hoch, so hoch wie ein großes Haus, und kostet 80 Millionen. Die Lufthansa hat immerhin drei dieser Maschinen bestellt, über 150 sind im ganzen in Auftrag gegeben, und schon wurde in Hannover eine neue Vision angepeilt: Seit einiger Zeit wird das Großtransportflugzeug „Galaxy“ in Serie produziert, das 700 voll ausgerüstete Infanteristen befördern kann. „Eines Tages aber werden die Maschinengewehre ausgewechselt werden gegen Koffer.“

Der Übergang zur zweiten Stufe der Evolution des Tourismus, die unmittelbar bevorsteht, wird sich gegenüber der ersten, vom Rucksacktouristen zum Düsenpassagier“, noch schneller vollziehen – die friedliche Entwicklung in der Welt vorausgesetzt.

Die deutschen Vertreter von den fast 1000. Reisebüros, die Reiseveranstalter, Luftfahrtgesellschaften, Hoteliers und die ausländischen Tagungsteilnehmer aus 30 Ländern tasteten sich in Hannover gegenseitig ab, ob sie gerüstet seien, und besprachen geschmeidig und in weltgewandter Art die nächsten Schritte. Aber es blieb nicht verborgen, daß in diesem vielverästelten, dynamischen Gewerbe (mit unterschiedlichen Sparten, Schichten, Größenordnungen, vom Ausflugsomnibusbesitzer – der letzten Kaste im Tourismus – bis zum Veranstalter von Luxusweltreisen) interne Turbulenzen und Verwirrung herrschen, daß es glimmt und schwelt und neue Forschungsergebnisse und Aktivitäten, neue Verkaufs- und Vertriebsmethoden verlangt werden. Aber es meldeten sich keine aufsässigen jungen Leute zu Wort, die gegen das Establishment aufmuckten.

Zwar zeichnet sich jetzt schon ab, daß, nach dem turbulenten Reisejahr 1967 mit der wirtschaftlichen Rezession und der Umschichtung und Konzentration in der Reisebranche, 1968 ein Jahr der Konsolidierung war – selbst durch die Frühjahrsunruhen in Frankreich und die Besetzung der Tschechoslowakei wurde sie nicht wesentlich aufgehalten. Es sind wieder mehr Deutsche verreist als im Vorjahr. Aber der Schienenverkehr hatte neue Einbußen („60 vollbesetzte Sonderzüge wären es gewesen“). Auf der Nordatlantikstrecke hat in diesem Jahr der Charterverkehr zum erstenmal den Linienverkehr überflügelt. Das aber hat, zusammen mit der Vorbereitung auf den Jumbo-Jet-Verkehr, die Luftfahrtgesellschaften auf den Plan gerufen, die sich wünschen, daß die IT-Reisen, die Inclusive Tours (Einzelreisen mit Linienflugzeugen), mehr gefördert und verkauft werden. Populär sollen auch innerdeutsche IT-Reisen erst noch werden. Die begonnene Zusammenarbeit der Fluggesellschaften mit Hotelketten deutet schon darauf hin, daß sie eines Tages eigene Arrangements auf anderen als den üblichen Vertriebswegen durch die konventionellen Reisebüros auf den Markt bringen könnten. Seit die Versandhäuser zukünftige Anwärter pauschaler Ferienfreuden direkt, mit Katalog erreichen, sind die starren Methoden aufgeweicht. Die heiße Rivalität der Konventionellen mit den Versandhäusern übrigens ist einem Zusammenleben „so gut wie möglich“ gewichen. Versandhausreisen werden auch von einigen Reisebüros schon verkauft. Flugzeuge werden gemeinsam benutzt, Reiseleiter helfen sich aus. „Es ist ein gutartiger Wettbewerb, der zur Kostensenkung beiträgt. Harte Bandagen werden im Konkurrenzkampf nicht angewandt.“

Da die Jumbo-Jets wegen der hohen Anschaffungskosten zunächst noch nicht zu billigeren Tarifen fliegen werden (so wurde es kürzlich von der IATA beschlossen), werden neue Passagiere nicht von selbst kommen. Es bleibt nichts anderes übrig, als eines Tages eine Teilcharter zu erwägen – ein Teil der in Fülle zur Verfügung stehenden Plätze würde dann mit Gruppen von Bedarfsfluggästen besetzt. Zunächst aber müsse die IT-Reise, die Einzelflugreise mit Pauschalarrangement, viel mehr als bisher populär gemacht werden.